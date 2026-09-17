Одбојкаши Србије поражени од Белгије на Европском првенству

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Мушка одбојкашка репрезентација Србије поражена је данас у Тампереу од селекције Белгије резултатом 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) у мечу посљедњег кола групе Ц на Европском првенству.
Најефикаснији у репрезентацији Србије био је Дражен Лубурић са 12 поена, док је Марко Ивовић постигао девет.
У селекцији Белгије истакао се Фере Регерс са 16 поена, а Сем Деру је забиљежио 14.
Белгија је без већих проблема дошла до побједе против Србије па су тако "орлови" завршили на трећем мјесту у групи Ц.
Србија ће 20. или 21. септембра у осмини финала ЕП у Торину играти против Италије или Словеније.
Табела групе Ц: Финска 4-0, Белгија 4-1, Србија 3-2, Данска 2-3, Естонија 1-3, Холандија 0-5.
Посљедњи меч у групи Ц играће Финска и Естонија данас од 19 часова, преноси Танјуг.
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