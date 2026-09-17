Станивуковићу украден скупоцјени скутер, ухапшен 18-годишњак

Аутор:АТВ редакција
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Осамнаестогодишњи Н.М. из Бањалуке ухапшен је 9. септембра због сумње да је неколико дана раније из оставе породичне куће у бањалучком насељу Петрићевац украо водени скутер са припадајућом опремом, а БЛ портал незванично сазнаје да је ријеч о кући градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића.
Према незваничним информацијама БЛ портала, у догађају је учествовало и једно малољетно лице.
Полицијска управа Бањалука званично је саопштила да је Н.М. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело „Крађа“, односно да је у ноћи између 2. и 3. септембра из оставе у породичној кући у Бањалуци отуђио водени скутер са припадајућом опремом.
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Полиција у сервисној информацији није навела чија је кућа у питању, али БЛ портал незванично сазнаје да је ријеч о приватној кући Станивуковића.
Према информацијама којима располажу, Н.М. и малољетник ушли су у двориште куће, док детаљи њиховог уласка у објекат за сада нису званично потврђени.
Посебно је занимљив предмет који је, према полицијској документацији у коју је БЛ портал имао увид, одузет током поступања. Ријеч је о црном подводном скутеру „BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max“, уз који је евидентирана и припадајућа опрема, као и кожна торба са ознаком БРАБУС.
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У сервисној информацији полиције назив произвођача наведен је као „Барбус“, али се из детаљније документације види да је ријеч о производу BRABUS x Jobe.
Такав подводни електрични скутер на званичној интернет продавници БРАБУС-а кошта 1.500 евра, односно око 2.930 КМ. Намијењен је за зароне до 30 метара, може достићи брзину до 8,5 километара на час, а пакет укључује торбу, двије литијум-јонске батерије и додатну опрему.
Полиција је навела да је управо код Н.М. пронађен и одузет скутер за који се сумња да је украден из куће. Све мјере и радње у овом предмету предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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