У другом плану: Ненад Стевандић

Извор:
АТВ
Овог петка „У Другом плану плану” упозанјемо Ненада Стевандића, предсједника Народне скупштине Републике Српске, из једне другачије перспективе у његовој ординацији уз разговор о књигама љубави према Републици Српској и стварима које га занимају и чине ван тешких политичких дебата и скупштинске говорнице.
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат „У Другом плану плану”.
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
„У Другом плану плану” петком у 20 часова и 10 минута.
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