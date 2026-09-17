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У другом плану: Ненад Стевандић

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Извор:

АТВ

17.09.2026 18:58
У другом плану: Ненад Стевандић

Овог петка „У Другом плану плану” упозанјемо Ненада Стевандића, предсједника Народне скупштине Републике Српске, из једне другачије перспективе у његовој ординацији уз разговор о књигама љубави према Републици Српској и стварима које га занимају и чине ван тешких политичких дебата и скупштинске говорнице.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат „У Другом плану плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У Другом плану плану” петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Ненад Стевандић

Дејан Рауш

У другом плану

Милица Ного

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