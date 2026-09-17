НАТО пред великим ломом: Европа сумња да ће је Америка бранити

Аутор:АТВ редакција
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Однос Сједињених Америчких Држава и европских савезника у НАТО-у налази се под све већим притиском, док политика америчког предсједника Доналда Трампа отвара питање будућности Алијансе и способности Европе да се ослони на Вашингтон у случају озбиљне безбједносне кризе.
Ројтерс је, након разговора са више од 50 садашњих и бивших западних званичника, војних официра, дипломата и стручњака за одбрану, закључио да је НАТО озбиљно уздрман, иако још није пред распадом. Девет садашњих и бивших америчких званичника навело је да у Конгресу постоји довољно политичке снаге, и међу републиканцима и међу демократама, да се спријечи формално повлачење САД из НАТО-а, чему је Трамп више пута пријетио.
Међутим, много већи проблем представља нарушено повјерење. У Европи се све чешће поставља питање да ли су Сједињене Државе и даље поуздан безбједносни партнер, а те сумње већ утичу на одбрамбену потрошњу, набавку оружја и дугорочно безбједносно планирање европских држава.
Више саговорника Ројтерса упозорило је да је пад трансатлантског повјерења ослабио и саму суштину НАТО-а – члан 5, према којем се напад на једну чланицу сматра нападом на све. Ако противници Алијансе више не буду вјеровали да би САД заиста интервенисале у одбрани Европе, ефекат одвраћања НАТО-а могао би бити озбиљно нарушен.
Трамп је још током предизборне кампање 2016. године отворено говорио да савезници морају више да плаћају за сопствену одбрану, поручујући да, ако због тога дође до распада НАТО-а – онда ће се НАТО распасти. У марту 2025. године био је још директнији, рекавши да неће бранити земље које не издвајају довољно за одбрану.
Иако европске државе повећавају војну потрошњу, неизвјесност је додатно појачала ревизија америчког војног присуства у Европи. Амерички министар одбране Пит Хегсет планирао је смањење од приближно 25.000 америчких војника на европском континенту, али је наишао на отпор и унутар саме Трампове администрације. Пентагон је потом покренуо шестомјесечну ревизију распореда америчких снага у Европи.
Вашингтон тренутно има више од 81.000 припадника војног особља у Европи. Иако САД настављају да улажу милијарде долара у војне базе у Великој Британији, Шпанији, Румунији и другим европским земљама, европски званичници страхују да Трамп не мора формално напустити НАТО да би га значајно ослабио. Према оцјенама више западних званичника, већ сама сумња у спремност Вашингтона да брани савезнике могла би Москви послати поруку да је Запад подијељен.
Истовремено, европске земље све више траже начин да смање зависност од Сједињених Држава. Ројтерс је утврдио да најмање осам чланица НАТО-а – Канада, Пољска, Данска, Шпанија, Норвешка, Турска, Француска и Њемачка – разматрају начине да смање ослањање на америчко оружје, технологију и војну индустрију.
Деценије војне интеграције са Сједињеним Државама не могу се поништити преко ноћи. Европа и даље зависи од америчких система у бројним кључним областима, али све већи број европских, америчких и канадских званичника зависност од америчке технологије, ланаца снабдијевања и политичких одлука Вашингтона види као стратешки ризик.
Бивши високи амерички обавјештајни званичник за Европу Крис Чивис оцијенио је да одговоран европски лидер више не може будућу безбједност своје земље у потпуности препустити Сједињеним Државама.
Промјену расположења у Европи показала је и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен, која је у говору о стању Уније упозорила на „распад међународног поретка заснованог на правилима“ и поручила да Европа мора хитно преиспитати своја партнерства. У говору који је трајао 70 минута ниједном није поменула Сједињене Државе.
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Трамп: Путин неће напасти НАТО земље
Европске владе јавно и даље инсистирају да је НАТО јединствен, али приватно многи званичници признају да је кључно питање да ли Русија и други потенцијални противници и даље вјерују да би САД заиста ушле у рат да би одбраниле Европу.
Истраживања јавног мњења показују да и сами Европљани све мање вјерују у такву могућност. Ројтерсови саговорници оцјењују да НАТО можда није пред формалним распадом, али да пролази кроз једну од најдубљих криза повјерења у својој историји.
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