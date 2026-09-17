Каран: Права истина о трагичном сукобу и политичким процесима у БиХ успјела доћи до центара моћи

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да су се међународне околности добро и објективно промијениле у корист Српске, те да сада у свијету знају потпуну и праву истину о трагичном сукобу у БиХ и о свим политичким процесима.
"Наше кључне политичке личности у Републици Српској Милорад Додик, Жељка Цвијановић и Ана Тришић Бабић још прије три године су препознали промјену политичких прилика у свијету и ишли смо у корак са тим да се промијени и негативан наратив о Србима и Републици Српској који је трајао 30 година", нагласио је Каран.
Он је рекао да се сада тај негативни наратив потпуно промијенио.
"Тридесет година је трајао наратив да званичници Републике Српске, који су највећи чувари Дејтонског мировног споразума, буду окривљени за његово рушење, а онима који га стварно руше то је пролазило. Наша и стварна истина успјела је доћи до центара моћи - САД, Израела, Мађарске и других држава, као што смо то увијек успијевали у Русији", рекао је Каран за РТРС.
Он је оцијенио да БиХ и 30 година након потписивања Дејтонског мировног споразума није стабилна, јер бошњачка политичка елита сматра да је БиХ њихова и да су они доминантни у односу на друга два народа, не прихватајући уставни принцип о два ентитета и три конститутивна народа.
Каран је указао да бошњачка политика не признаје паритет и консензус као једину мјеру стварања и одлучивања у институцијама БиХ.
"Не признају подјелу надлежности, непрекидно урушавају српски народ и желе да они кроз форму један грађанин - један глас грађанске и унитарне државе изврше потпуну мајоризацију друга два народа. Такве њихове изјаве су антидејтонске и антиуставне, и то је класично рушење уставне и дејтонске позиције друга два конститутивна народа", истакао је Каран.
Он је поручио да им то неће проћи и подсјетио да све одлуке на нивоу БиХ по Уставу могу донијети само три гласа - српски, хрватски и бошњачки, те да су носиоци суверенитета, према Дејтонском мировном споразуму, три народа и два ентитета.
Каран је рекао да приватизација заједничких институција која је на сцени урушава укупни суверенитет БиХ, док истовремено јача уставне капацитете Републике Српске и уставну потребу да Српска јача своје институције и да гради што веће и снажније односе кроз специјалне паралелне везе са Србијом.
Република Српска
Каран: Неће успјети покушаји растакања српског националног и политичког бића
Он је нагласио да Републику Српску није створила међународна заједница својим потписом, већ народ Српске 1992. године.
"Република Српска је створена много прије БиХ. Дејтонска БиХ је настала системом агрегације када су се удружила и спојила два државноправна субјекта - Република Српска и ФБиХ", подсјетио је предсједник Српске.
Додао је да је то један од примјера како настају све државе федералног карактера, поготово мултиетничке - из конфедералног односа у федерални.
"Када би одузели и смањили конпетенције које припадају Републици Српској, дошли би на самосталну Републику Српску", истакао је Каран.
Он је навео да о континуитету напада на Републику Српску говори и изјава
министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза у којој позива међународну заједницу да укине Републику Српску.
Каран је упозорио да су овакве изјаве опасне и контрапродуктивне са свих аспеката, а посебно са аспекта безбједности у мултиетничким земљама каква је БиХ.
"Овакве изјаве излазе из политике и улазе у кривичноправну сферу, представљају континуитет напада на Републику Српску, док је са уставноправног аспекта ова изјава потпуно ирелевантна", појаснио је Каран.
Он је рекао и да су високи представници донијели 913 одлука које су биле усмјерене против Републике Српске, интервенисали у Устав, одузимали Републици Српској преко Уставног суда БиХ и домаћих институција грб, заставу, химну, покушали да јој одузму 9. јануар...
"У томе нису успјели јер је снага Републике Српске – снага њеног народа, била и остала. Републику Српску је створио народ, који је чува и чуваће је и даље, а заштићена је Дејтонским мировним споразумом и додатно међународним правом", поручио је Каран.
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