Logo

Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
17.09.2026 21:23

Коментари:

0
Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Грчка Прототема објавила је да је тетка тенисера Стефаноса Циципаса ухапшена, а за његовом мајком је полиција расписала потрагу.

Наиме, полиција је привела тетку Стефаноса Циципаса, након што су пси у власништву породице напали три особе у мјесту Вари. Према информацијама, један од паса власништво је Циципасове мајке, због чега је и она укључена у предмет истраге.

Полиција је подигла оптужницу за нанијете физичке повреде због занемаривања, а инцидент се догодио у четвртак рано ујутру. Госпођа Т. К. из Грчке, која је била једна од жртви овог напада изјавила је како је нападнута од стране два пса за портал Прототема.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак помео Циципаса и угасио свјетла на Централном терену

"Мој ујак живи у Варију и рекао ми је да га су га ујела два пса која су изгледала као вукови. Када сам кренула уз улицу, видјела сам два пса у дистанци. Један од њих је кренуо да трчи према мени. Ухватио ме је за руку, онда је дошао и други. Покушала сам да останем мирна, али нисам успјела. Бацили су ме на земљу и срећом, брзо су ме одвезли у медицински центар. Јако су ме уједали по рукама", рекла је ова госпођа.

Ово није први пут да пси породице Стефаноса Циципаса нападају људе, пошто је према писању Прототеме сличан инцидент виђен и у мају 2025. године, када је нападнут 71-годишњи човјек, који је касније превезен у болницу. Такође, 2023. године је један од паса прескочио ограду и напао 13-годишње дијете.

(Курир)

Подијели:

Тагови :

Стефанос Циципас

мајка

Грчка

потрага

пас

напад пса

Коментари (0)

Више из рубрике

Ружа

Сцена

Умро Свеј

5 ч

0
Осуђена кћерка Николине Пишек због крађе накита из виле: Није била осумњичена, ево како је кажњена

Сцена

Осуђена кћерка Николине Пишек због крађе накита из виле: Није била осумњичена, ево како је кажњена

7 ч

0
Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Сцена

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

8 ч

0
Џенифер Лопез

Сцена

Фотографија крадљивице из постала апсолутни хит, није тешко закључити због чега

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Изведена прва операција замјене зглоба кољена уз примјену роботске технологије

22

50

Кошаркашице Орлова увелико брусе форму за нову сезону

22

49

Мерц: Мигранти - кључни дио тржишта рада

22

46

"Хектор Фајт Најт 7": Спектакл у Бањалуци, Тошић и Мугоша у главној борби вечери

22

44

Пукло је кад је пао у воду и чуо се узвик гледалаца: Младић под окриљем ноћи скочио са Старог моста у Неретву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима