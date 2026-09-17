Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага

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Грчка Прототема објавила је да је тетка тенисера Стефаноса Циципаса ухапшена, а за његовом мајком је полиција расписала потрагу.
Наиме, полиција је привела тетку Стефаноса Циципаса, након што су пси у власништву породице напали три особе у мјесту Вари. Према информацијама, један од паса власништво је Циципасове мајке, због чега је и она укључена у предмет истраге.
Полиција је подигла оптужницу за нанијете физичке повреде због занемаривања, а инцидент се догодио у четвртак рано ујутру. Госпођа Т. К. из Грчке, која је била једна од жртви овог напада изјавила је како је нападнута од стране два пса за портал Прототема.
Тенис
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"Мој ујак живи у Варију и рекао ми је да га су га ујела два пса која су изгледала као вукови. Када сам кренула уз улицу, видјела сам два пса у дистанци. Један од њих је кренуо да трчи према мени. Ухватио ме је за руку, онда је дошао и други. Покушала сам да останем мирна, али нисам успјела. Бацили су ме на земљу и срећом, брзо су ме одвезли у медицински центар. Јако су ме уједали по рукама", рекла је ова госпођа.
Ово није први пут да пси породице Стефаноса Циципаса нападају људе, пошто је према писању Прототеме сличан инцидент виђен и у мају 2025. године, када је нападнут 71-годишњи човјек, који је касније превезен у болницу. Такође, 2023. године је један од паса прескочио ограду и напао 13-годишње дијете.
(Курир)
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