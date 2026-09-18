Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

Аутор:АТВ редакција
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Ламин Јамал открио је да се током одрастања и успона у фудбалски врх редовно сусретао с расизмом, наглашавајући да људи понекад ни не препознају увредљивост властитих ријечи и поступака.
На питање колико је пута доживио таква искуства, 19-годишњи фудбалер Барселоне одговорио је:
"Хиљаду пута. Људи се према вама понашају расистички на индиректан начин, а можда тога нису ни свјесни. Постоји много коментара или погледа који су расистички, а они то уопште не примјећују."
Шпански репрезентативац, који је у јулу помогао својој селекцији да освоји Свјетско првенство, објаснио је да при процјени таквих ситуација разликује спомињање боје коже од намјере да га неко понизи.
"Ако ми неко каже да сам црнац, то ме уопште неће узнемирити. На крају крајева, јесам црнац, нисам неке друге боје. Друго је питање је ли то добро или лоше и говоре ли то да би ме увриједили", рекао је Јамал.
Говорио је и о томе како лично реагује на непоштовање током утакмица.
"Ако играм утакмицу, а они су платили улазницу да би ме гледали, нећу се наљутити само зато што су показали непоштовање према мени", додао је.
Јамалова искуства прате и забрињавајући подаци о расистичком вријеђању на друштвеним мрежама.
Шпанска опсерваторија за расизам и ксенофобију, државна агенција, раније ове године објавила је да су Јамал и фудбалер Реала Винисијус Жуниор били најчешће мете расистичког злостављања на интернету у Шпанији током посљедњег тромјесечја 2025. године.
Јамал је био и међу играчима Барселоне који су претрпјели расистичке увреде током Ел Класика на стадиону Сантјаго Бернабеу у октобру 2024. године.
(Аваз)
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