Органска производња све популарнија: Органик фест окупио произвођаче из региона

Аутор:Лана Остојић
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Органски производи све су траженији, а шта све њихови произвођачи имају да понуде, Бањалучани могу да виде, пробају и купе на дводневном сајму. Органик фест окупио је произвођаче из Републике Српске, БиХ, Србије и Хрватске.
„По пети пут сам овдје, ово су вина из конверзије. 2025. смо добили сертификат – једина смо винарија у БиХ органске производње“, рекла је Нада Харијан, Винарија „Фазан“, Прњавор.
„Долазим из Хрватске и свашта нешто смо припремили од медитеранских производа. Да ли вам је први пут на фестивалу? Не, ово је трећи пут. И какво је искуство било до сада? Па, занимљиво, искуство је ОКЕ и некакве нове перспективе се отварају послије оваквих сајмова“, рекао је Небојша Јерковић, „Модро зелена задруга“, Метковић.
Број органских произвођача у Републици Српској је у пет година порастао са 19 на 135.
Од домаћег меда, сира, вина до различитих козметичких производа Органик фест окупио је произвођаче органских производа на једном мјесту. Посјетиоци имају прилику да дегустирају производе, али и да из прве руке сазнају како настају.
Са растом броја произвођача и површина под органском производњом, све је више и производа који пут до купца траже управо на оваквим манифестацијама.
„Наш план кроз рад самог удружења у сарадњи са министарством јесте да сваке године пробамо да утичемо н неких можда до 100 органских нових органских произвођача да се прикључе органској производи и надамо се да ћемо у томе успјети јер ево у ових претходних година то нам је полазило за руком“, рекао је предсједник Националне организације органских произвођача „Органско из Српске“, Милован Матић.
Сајам је организован у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, са циљем да се органска производња приближи потрошачима, али и да домаћи произвођачи добију већу видљивост.
„Покушавамо да слушамо глас наших пољопривредника и да им дамо новац за оно што је најпотребније да би унаприједили позицију. Ми смо земља која има заиста предивне предјеле, здраву, незагађену земљу гдје можемо да производимо еколошку, органску, био храну и то је оно што се трудимо да наши грађани препознају - наш домаћи производ“, рекао је помоћник министра за пружање стручних услуга у пољопривреди, Горан Бурсаћ.
Органска производња у Српској тренутно обухвата око 4.000 хектара, а произвођачи имају и финансијску подршку Министарства. Подстицаји износе између 600 и 700 КМ, у зависности од врсте производње, док је за затворене просторе предвиђено 300 КМ на 100 квадратних метара.
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