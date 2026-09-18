Идентификована нова врста дивље мачке

Аутор:АТВ редакција
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Научници у Боливији идентификовали су нову врсту дивље мачке, чије шаре подсјећају на леопардове.
Генетски подаци су потврдили да је ова мала дивља мачка, коју локално становништво назива "тилкајо", потпуно нова врста, а њен нови научни назив је "leopardus tilcayo".
Биолог и истраживач организације "Национална географија" Паола Ногалес-Аскарунз описала је ово откриће изузетно, јер нова врста дивље мачке није откривена 100 година. Давне 1923. године откривена је уругвајска пампас мачка.
Нова врста дивље мачке пронађена је у шуми Јунгас у забаченом боливијском региону на обронцима Анда.
Животиња је дуга 46 центиметара, тешка око 1,4 килограма и мања од домаће мачке.
"Њено крзно је свијетлосмеђе боје са неправилно распоређеним шарама по тијелу", рекла је Ногалес-Аскарунз.
Она је подсјетила да је ову врсту мачке први први видјела 2016. године, али да је требало доста времена да се утврди да је ријеч о до сада непознатој врсти, преноси Дојче веле, преноси Срна.
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