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Идентификована нова врста дивље мачке

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18.09.2026 17:32

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Фото: Pexel/ Talha Kuğu

Научници у Боливији идентификовали су нову врсту дивље мачке, чије шаре подсјећају на леопардове.

Генетски подаци су потврдили да је ова мала дивља мачка, коју локално становништво назива "тилкајо", потпуно нова врста, а њен нови научни назив је "leopardus tilcayo".

Биолог и истраживач организације "Национална географија" Паола Ногалес-Аскарунз описала је ово откриће изузетно, јер нова врста дивље мачке није откривена 100 година. Давне 1923. године откривена је уругвајска пампас мачка.

Нова врста дивље мачке пронађена је у шуми Јунгас у забаченом боливијском региону на обронцима Анда.

Животиња је дуга 46 центиметара, тешка око 1,4 килограма и мања од домаће мачке.

"Њено крзно је свијетлосмеђе боје са неправилно распоређеним шарама по тијелу", рекла је Ногалес-Аскарунз.

Она је подсјетила да је ову врсту мачке први први видјела 2016. године, али да је требало доста времена да се утврди да је ријеч о до сада непознатој врсти, преноси Дојче веле, преноси Срна.

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Тагови :

мачка

Дивља мачка

научници

Боливија

Дивље животиње

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