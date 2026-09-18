Преминуо Драгољуб Мићић, бивши народни посланик

Аутор:АТВ редакција
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Бивши народни посланик и потпредсједник Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" Драгољуб Мићић преминуо је у сриједу у 90. години.
Мићић је био посланик у првом сазиву Скупштине српског народа у БиХ и један је од оснивача Републике Српске.
Из Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" истичу да ће Мићић остати упамћен као истински борац за права српског народа у родној Семберији, снажног патриотског опредијељења.
У послијератним годинама, како се наводи, Мићић се потврдио као вриједан и успјешан привредник.
Носилац је највиших одликовања Републике Српске.
Чланови Асоцијације упутили су најдубље изразе саучешћа његовој породици.
Мићић је сахрањен данас на бијељинском гробљу Пучиле.
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