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Преминуо Драгољуб Мићић, бивши народни посланик

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18.09.2026 16:58

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Бивши народни посланик и потпредсједник Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" Драгољуб Мићић преминуо је у сриједу у 90. години.

Мићић је био посланик у првом сазиву Скупштине српског народа у БиХ и један је од оснивача Републике Српске.

Из Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" истичу да ће Мићић остати упамћен као истински борац за права српског народа у родној Семберији, снажног патриотског опредијељења.

У послијератним годинама, како се наводи, Мићић се потврдио као вриједан и успјешан привредник.

Носилац је највиших одликовања Републике Српске.

Чланови Асоцијације упутили су најдубље изразе саучешћа његовој породици.

Мићић је сахрањен данас на бијељинском гробљу Пучиле.

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Тагови :

Драгољуб Мићић

Народна скупштина Републике Српске

Бијељина

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