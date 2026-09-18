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Нови удар на возаче: Гориво поскупљује, познато докле би цијена могла ићи

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18.09.2026 18:00

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Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима
Фото: ATV

Цијене горива на бензинским пумпама у Републици Српској могле би поново да расту.

Промјене се очекују у наредним данима, а притисак је настао због промјена цијена нафте на глобалном нивоу.

„У овом тренутку је тешко рећи шта нас очекује. Сада можемо говорити шта видимо у овом тренутку и ситуацији у којој се сада налазимо. Ми смо прије неких десетак дана почели најављивати да ће доћи до раста цијена и да те цијене могу ићи и до 3,80. Оно што данас видимо на пумпама јесте да се цијене крећу у распону од 3,60 до 3,71 са тенденцијом раста“, рекао је Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима.

Савић је нагласио да се већ у току дана и надолазећег викенда може очекивати нова цијена од 3,75 КМ.

„Нажалост, оно што смо прогнозирали, то ће се и остварити, сада је већ реално да ће се то остварити, да ће те цијене прећи до 3,80“, рекао је Савић.

Како он наводи, возачи у Републици Српској у погледу на глобалне промјене само су нијеми посматрачи.

„Ми смо само нијеми посматрачи те се прилагођавамо или не. Од догађаја на Блиском истоку, сукоба Америке и Ирана па затварањем Хормушког мореуза смо готово ево већ четири, пет мјесеци у нафтној кризи. Посљедња дешавања, напади Хута, те освајање одређених острва која контролишу комуникацију између Црвеног мора и Европе, дошло је до наглог раста деривата на тржишту, првенствено Еуро дизела“, говори Савић.

Већина раста цијена деривата је на, како Савић каже „шпекулативном“ нивоу као и само постојање страха и неизвјесности шта нас очекује у будућности.

„Оно што је у овом тренутку извјесно, јесте да Еуро дизела недостаје на тржишту. Првенствено га недостаје на територији Европе. Тренутно мислим да је најважније да деривата имамо на тржишту, да смо обезбијеђени количинама, али нажалост цијена ће бити таква каква ће бити“, рекао је Савић.

Када су у питању количине деривата, Савић је изразио наду да до несташице неће доћи, али да иста зависи од ширења сукоба на земље које располажу дериватима.

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Тагови :

Еуро дизел

Цијене горива

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Република Српска

Возачи

бензинске пумпе

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