Први поврат ПДВ-а за куповину прве некретнине уплаћен на рачуне грађана

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ обавјештава јавност да су данас три лица добила средства на своје рачуне по основу поврата ПДВ-а на куповину прве некретнине, у укупном износу од 53.053 КМ.
Ријеч је о корисницима којима су рјешења уручена у надлежним регионалним центрима УИО у Бањалуци и Тузли, саопштено је из УИО.
УИО подсјећа да ће будућа динамика исплате поврата ПДВ-а зависити од начина преузимања рјешења.
Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана, а у случајевима када се рјешење доставља поштом, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу, те се може очекивати исплату неколико дана послије.
Данашња исплата прва три корисника представља конкретан корак у реализацији права грађана на поврат ПДВ-а при куповини прве некретнине, а УИО наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, уз настојање да се средства грађанима исплате у најкраћем могућем року, преноси Срна.
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