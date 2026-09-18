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Утврђен приједлог измјене Споразума о зајму за унапређење здравства

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18.09.2026 16:52

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Савјет министара утврдио је данас приједлог измјене Споразума о зајму - Пројекат унапређења здравствених система између БиХ и Међународне банке за обнову и развој /ИБРД/ вриједног 67,3 милиона евра, на основу захтјева Министарства финансија Републике Српске и Министарства здравља и социјалне заштите Српске за реструктурисање пројекта.

Министарство финансија и трезора БиХ упутиће приједлог измјена Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за потписника је предложен министар финансија и трезора Срђан Амиџић, саопштено је из Савјета министара.

На данашњој ванредној Савјет министара усвојио је иницијативу Министарства финансија и трезора и одредио делегацију за вођење преговора ради закључивања уговора о зајму са Европском банком за обнову и развој /ЕБРД/ за модернизацију путне мреже у Федерацији БиХ у износу од 50 милиона евра.

Општи циљ је побољшање стања магистралне путне инфраструктуре у ФБиХ, а инвестициони програм обухвата изградњу и реконструкцију, односно завршетак изградње нових траса и обилазница, реконструкцију постојећих путева, санацију и рехабилитацију коловоза магистралних путева, као и консултантске услуге и унапређење управљања.

Програмом је предвиђена санација и рехабилитација коловоза на укупно 74 дионице у дужини од 1.305 километара. Укупни трошкови програма радова у ФБиХ процијењени су на око 180 милиона евра, без техничке помоћи, а финансираће га паралелно ИБРД са 70 милиона евра, Европска инвестициона банка /ЕИБ/ са 60 милиона евра и ЕБРД са 50 милиона евра.

Програм ће спроводити Јавно предузеће "Цесте Федерације БиХ".

Савјет министара примио је на знање информацију Министарства финансија и трезора и усвојио продужење Свеобухватне стратегије управљања јавним финансијама у БиХ за период 2021–2025. године до 31. децембра 2026. године.

Продужење стратегије један је од обавезних критеријума за исплату друге транше Енергетског пакета за БиХ /ИПА 2023/, у износу од седам милиона евра.

Министарство финансија и трезора задужено је да настави координацију активности на изради новог стратешког оквира управљања јавним финансијама у БиХ за период 2027–2031. године, у сарадњи са међународним партнерима, с циљем његовог усвајања до краја 2026. године.

Савјет министара утврдио је и Приједлог споразума о зајму и пројекту између КфВ-а из Франкфурта и БиХ, ФБиХ и Јавног предузећа "Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне" из Мостара у износу од 65 милиона евра за изградњу вјетроелектране "Поклечани".

Пројекат предвиђа изградњу 20 вјетротурбина појединачне снаге до 6,6 мегавата, укупне инсталисане снаге 132 мегавата и очекиване годишње производње око 436,96 гигават-часова електричне енергије.

Изградњом вјетроелектране "Поклечани" биће унапријеђена дистрибутивна мрежа изградњом трансформаторске станице, чиме ће бити повећана сигурност снабдијевања електричном енергијом на ширем подручју Ракитна и Блидиња.

Реализацијом пројекта "Електропривреда ХЗ ХБ" прошириће производне капацитете за 14,6 одсто и повећати годишњу производњу за око 20 одсто, уз смањење зависности од хидролошких услова и цијена електричне енергије на тржишту.

Зајам од 65 милиона евра биће алоциран на ФБиХ са роком отплате од 15 година, укључујући грејс период од пет година, уколико споразум буде потписан до новембра ове године.

Приједлог споразума са основама за његово закључивање биће достављен Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за потписника у име БиХ предложен је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Савјет министара БиХ

Здравство

лијечење

ИБРД

Срђан Амиџић

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