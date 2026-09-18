Дрон погодио нуклеарну електрану у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Дрон је погодио торањ за хлађење реактора Нуклеарне електране у Курску у Руској федерацији. то је навела Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА).
Извјештава се да је електрана радила у вријеме удара али да се њен режим рада није промијенио и да није било пожара.
Генерални директор ИАЕА Рафаел Гроси огласио се и поручио да су сви напади на нуклеарна постројења "неприхватљиви јер би могли да угрозе нуклеарну безбједност, без обзира на то гдје се дешавају".
The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026
Генерални директор Гроси такође је поновио позив на максималну војну уздржаност како би се спријечио ризик од нуклеарне несреће.
Ускоро опширније...
(Телеграф)
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