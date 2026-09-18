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Дрон погодио нуклеарну електрану у Русији

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18.09.2026 17:48

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Дрон је погодио торањ за хлађење реактора Нуклеарне електране у Курску у Руској федерацији. то је навела Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА).

Извјештава се да је електрана радила у вријеме удара али да се њен режим рада није промијенио и да није било пожара.

Генерални директор ИАЕА Рафаел Гроси огласио се и поручио да су сви напади на нуклеарна постројења "неприхватљиви јер би могли да угрозе нуклеарну безбједност, без обзира на то гдје се дешавају".

Генерални директор Гроси такође је поновио позив на максималну војну уздржаност како би се спријечио ризик од нуклеарне несреће.

Ускоро опширније...

(Телеграф)

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Тагови :

дрон

нуклеарна електрана

Русија

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