Одлази злато вриједно четири милијарде долара

Аутор:АТВ редакција
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Венецуеланска влада и опозиција близу су постизања договора о премијештању златних резерви централне банке, вриједних око 4 милијарде долара, из Банке Енглеске у Федералну резервну банку Њујорка.
Према условима о којима се преговара, прелазна влада Делси Родригез стекла би правну контролу над златом, али јој не би било дозвољено да те резерве одмах прода, наводе четири особе упознате са преговорима.
Умјесто тога, злато би потенцијално могло да буде коришћено као колатерал за задуживање владе ради финансирања потрошње, укључујући обнову након разорног двоструког земљотреса у јуну, рекле су три од поменуте четири особе.
Потенцијални договор о злату представља један од првих конкретних резултата преговарачког процеса између прелазне владе и опозиције, који подржавају САД.
Ако договор буде коначно постигнут, тиме би био окончан седмогодишњи спор око злата који је почео 2019. године, када су САД, Уједињено Краљевство и неке друге владе признале опозиционог политичара Хуана Гваида, тадашњег предсједника Националне скупштине, као легитимног предсједника земље.
Од тада опозиција полаже право на контролу над златним полугама које је Централна банка Венецуеле похранила у трезорима Банке Енглеске. Правни спор је у једном тренутку стигао и до Врховног суда Уједињеног Краљевства.
Договор још није коначан, а процес усаглашавања техничких детаља могао би да потраје, наводе извори упознати са преговорима.
Договор о златним резервама централне банке био би најновији корак у обновљеном међународном ангажману са Венецуелом, након акције САД у јануару, током које је приведен тадашњи предсједник Николас Мадуро. САД су након тога ублажиле неке од санкција уведених венецуеланској привреди.
У априлу је Међународни монетарни фонд (ММФ) обновио званичну сарадњу са Венецуелом након седмогодишње паузе, чиме је влади у Каракасу омогућен приступ средствима која се налазе у тој институцији.
Родригез, потпредсједница која је у јануару преузела функцију прелазне челнице, тражи начине за оживљавање привреде која је и прије земљотреса расла спорије него што се очекивало.
Преговарачки процес под покровитељством САД осмишљен је како би се створили услови за нове изборе у Венецуели. Након посљедњих избора 2024. године, Мадуро је прогласио побједу, иако су независно провјерени резултати опозиције показали да је претрпио тежак пораз.
Делегација опозиционих политичара ове недјеље борави у Каракасу ради преговора са владином делегацијом коју предводи Хорхе Родригез, актуелни предсједник Националне скупштине.
Влада и опозиција су прошлог мјесеца саопштиле да заједнички раде на деблокади приступа 31 тони злата похрањеној у трезорима Банке Енглеске.
Међутим, опозиција, која социјалистичку владу оптужује за деценије корупције и лошег управљања привредом, инсистирала је на механизмима контроле како би се спријечила злоупотреба тих златних резерви.
„Злато одлази у САД, али Делси неће имати директан приступ њему“, рекао је представник опозиције укључен у преговоре. „Биће под надзором и уз одређена ограничења.“
Преговори о злату одвијају се у тренутку када су се Уједињено Краљевство и Венецуела ове недјеље договорили о унапређењу дипломатских односа. Британска влада, која ће поново именовати амбасадора у Каракасу, поздравила је разговоре о одржавању нових избора.
Хорхе Родригез је раније ове недјеље посјетио Лондон ради разговора са британском владом и након састанка у Министарству спољних послова Уједињеног Краљевства на друштвеним мрежама поручио да за народ Венецуеле стижу „добре вијести“.
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