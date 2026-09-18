Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је легендарни руски ММА борац Фјодор Јемељаненко, којег је данас дочекао у Центру за обуку МУП-а Српске у Залужанима, велики пријатељ Републике Српске, Србије и Срба.
"Он је једна од личности које су спона између Срба и Руса. На тој спони ћемо и ми у будућности градити односе са његовим тимом", рекао је Будимир.
Он је навео да је Јемељаненко свјетски првак у ММА спорту и препознатљива личност у популаризовању спортског живота.
"Јемељаненко је витез духа јер је све побједе извовојевао захваљујући великом срцу и вјери у Бога. Управо та духовна снага која га је окактерисала као једног од најпознатијих ММА бораца треба и нама у МУП-у", рекао је Будимир.
Он је додао да је МУП отворен за то да Јемељаненко одради одређене тренинге са младим полицајцима, инструкторима и тренерима, те да им пренесе своја искуства и вјештине.
Република Српска
Будимир дочекао Јемаљененка у Залужанима
Јемељаненко је захвалио Будимиру што му је заједно са припадницима МУП-а показао Центар за обуку, његове садржаје и све оно што раде припадници полиције приликом својих обука.
"Будући припадници МУП-а би, осим физичке спремности, требали да раде и на својој духовности јер ће се борити против негативних друштвених појава. То је битно да би сачували своју земљу, породицу и здравље", рекао је Јемељаненко и додао да остаје на располагању МУП-у Српске када је ријеч о обуци младих припадника.
Он је приликом данашње посјете Центру за обуку упознат са капацитетима МУП-а Српске. Посјетио је Цркву Светог архангела Михаила, те просторије Специјалне антитерористичке јединице МУП-а, гдје је обишао Спомен-собу припадницима МУП-а страдалим у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Јемељаненко је обишао и бројне полигоне и просторије у којима се обучавају припадници МУП-а са којима је подијелио одређена знања и вјештине.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је данас Јемељаненку Орден части са златним зрацима који му је додијељен за врхунска лична достигнућа у области ММА, допринос афирмацији и промоцији тог спорта, као и за јачање пријатељских односа Русије и Републике Српске.
Јемељаненко ће вечерас присуствовати борилачком спектаклу "Хектор Фигхт Нигхт 7" у дворани "Центар" у Бањалуци, преноси Срна.
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