Пријава против Мустафе Церића Тужилаштву БиХ због негирања српских жртава

Аутор:Марко Гаврић
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Бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић, човјек који је јавно оптужио Српску православну цркву за фашизам, кампању „Упознајте српско страдање“ назива пропагандом.
Церић је кампању Меморијалног центра Републике назвао и „ратом против истине“ и тако довео у питање вјеродостојност приказаних српских жртава, наводи се у пријави. Кривична пријава је поднесена због јавног ниподаштавања српских жртава и ширења мржње, јасан је Милорад Којић. Каже, сада је све на Тужилаштву.
„Не можете кажњавати Србе за ништа, човјек је добио 3 године затвора за ништа,а да нећете да кажњавате Бошњаке за јавни иступ и ширења говора мржње, тачније националне, расне, вјерске и етничке нетрпељивости што је врло јасно прописано као кривично дјело.Зато је добио кривичну пријаву, зато очекујемо од тужилаштва да подигне оптужницу и очекујемо од Суда да то лице буде процесуирано. Да покушамо једном да више успоставимо систем једнакости грађана пред законом“, поручује посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Милорад Којић.
Мустафа Церић говори само оно што неки тихо говоре и дошаптавају или што већина бошњачког корпуса мисли.
"А то је да је БиХ у складу са исламском декларацијом треба једино да буде држава Бошњака, доминантно муслиманска држава, чиме би постала де факто и прва исламска држава у Европи, а заправо Церићеве изјаве не требају никога да изненаде, оне долазе како сасвим природан слијед свега онога што су деведесетих година прокламовали и други представници исламске заједнице БиХ“, поручује генерални секретар предсједника Републике Српске, Марко Ромић.
Ништа ново из Федерације БиХ, наставља се стара пракса, ово је отворена мржња према свему што је српско, порука је стручњака за безбједност.
"Све је то производ једне поремећене политике из Сарајева у којој се надмећу ови примитивци попут Хелеза, Конаковића у Церића, ко ће бити љући, ко ће више мржње показати према Србима“, казао је стручњак за борбу против тероризма, Џевад Галијашевић.
"Одавно говори ратнохушкачком реториком, поново пријети, поново провоцира, али то је можда нешто што задовољава његове сујете, Србима неће направити никакву стварну штету, он прави штету себи и бошњачком народу“, рекао је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
Подносиоци пријаве истичу да Мустафа Церић у својој објави лажно тврди да се спрема нови сукоб и тако позива свој народ на приправност. Као најопаснији дио објаве издвајају његов позив на успостављање трајног оквира савјетовања Бошњака. Према њиховим ријечима то представља позив на борбу против измишљеног српског непријатеља и покушај стварања новог пробошњачког пројекта.
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