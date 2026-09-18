Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

Аутомобил из пратње предсједавајућег Предсједништва БиХ и кандидата за исту позицију Дениса Бећировића учествовало је у саобраћајној несрећи након скупа у Брчком, а да лицемјерни и и безобзирни Бећировић није ни марио за то, сазнаје портал "Аваза".

Наиме, они су се у пратњи враћали на путу према Сарајеву, а кадет из осигурања Дениса Бећировића је возио претходницу Бећировићевог тима.

Како би избјегао судар, он је слетио са пута и преврнуо се седам пута.

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Према информацијама "Аваза", нико од остатка Бећиревићевог тима није стао, нити се окренуо како би видјели шта је с особом из смрсканог возила.

Како тврди поменути портал, када је једна особа из тиме Дениса Бећировића видјела шта се десило, замолио је вођу тима да га пусти да се врати, јер је био разочаран када су само прошли поред слупаног и преврнутог возила, а да се нису ни упитали шта је с полицајцем и да ли је жив.