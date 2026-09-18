Додик о "тврдњама" Блануше: Нека каже која га је партија препоручила за декана или коме је дао новац

Аутор:АТВ редакција
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Будући да Бранко Блануша тврди да је за запослење у Републици Српској потребна коверта или партијска књижица, нека каже коме је он дао коверту или која партија га је препоручила за декана на Електротехничком факултету, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Видим да је Бранко Блануша изашао у јавност. За њега боље да није, а што се мене тиче, нека се чешће појављује. Будући да тврди да је за запослење у Републици Српској потребна коверта или партијска књижица, нека каже коме је он дао коверту или која партија га је препоручила за декана на Електротехничком факултету", каже Додик.
Додик каже да је тужно што неко ко покушава да буде предсједник Републике, тужно је што не зна ни које све институције постоје.
Видим да је Бранко Блануша изашао у јавност. За њега боље да није, а што се мене тиче, нека се чешће појављује. Будући да тврди да је за запослење у Републици Српској потребна коверта или партијска књижица, нека каже коме је он дао коверту или која партија га је препоручила за…— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 18, 2026
"Такође, за некога ко покушава да буде предсједник Републике, тужно је што не зна ни које све институције постоје. Блануша нема идеју, нема програм, политику ни став, али док прича о некој канцеларији за заштиту грађана коју би оснoвао, јасно је да нема ни знање о елементарним стварима, па ћу искористити прилику да га обавијестим да институција Омбудсмана Републике Српске - заштитника људских права, постоји још од 2000. године.
Најављује и да се правда однекуд враћа у Српску. Одакле се враћа? Из Сарајева можда, из Уставног суда БиХ? За професора Бланушу је Сарајево мјесто правде, мјесто које блиста, а Бањалука мрак. За Саву, Жељку и мене, Бањалука је најсвјетлија и најљепша.
Заиста би ми било занимљиво да чујем то. Било би прикладно да све ово објасни у ТВ дуелу са Савом Минићем, иако је са једног већ побјегао. А може и са мном, никакав проблем", рекао је Додик.
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