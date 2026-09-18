Стручњаци покопали Драшков фамозни електрични трамвај

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић најавио је долазак 40 електричних аутобуса и електричног трамваја у Бањалуку из Кине, избјегавајући да објасни бројна питања и недоумице.
Станивуковић је дијелио фотографије, причао о „новој ери“ у саобраћају, тестним вожњама, модернизацији, али није одговорио на кључна питања међу којима су да ли је за возила спроведена јавна набавка, ко ће платити транспорт возила, ко ће возити трамваје и аутобусе, на који начин ће бити организоване тестне вожње, да ли инфраструктура у Бањалуци задовољава потребе за кретање возила дугог 30 метара, нити колико то може бити евентуално опасно.
Показујући фотографије помпезно је на конференцији најавио долазак првог електричног трамваја без шина.
Саобраћајни инжењер Никола Ћопић каже да се заправо ради о трозглобном електричном аутобусу на гуменим точковима дужине 30 метара са оптичким вођењем (CRRC АРТ платформа), пише Капитал.
„Под брендом Икарус ово возило није пуштено у редован промет ни у једном граду Европе, па би Бањалука била тестна локација“, нагласио је Ћопић.
Каже да је Индонезија крајем 2024. године вратила исту ову АРТ платформу након тестирања због неиспуњених очекивања по питању аутономних функција.
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„Научна студија из 2025. године, објављена у часопису „System“ потврдила је недостатке стабилности у вожњи и тачности“, навео је Ћопић.
Према његовим ријечима, градоначелник се води наопаком логиком, те да се прво припрема инфраструктура, а возила се посљедња набављају.
Наглашава да се чак и у самом Манчестеру, који је посјетила делегација бањалучке администрације, шест година радило на изградњи инфраструкутре, па су тек онда пуштена возила.
Ћопић је додао да двосмјерне кабине које градоначелник спомиње као предност овог возила, омогућавају окретање без окретишта, али не рјешавају гужву у саобраћају док возило дијели траку са аутомобилима.
Наглашава да се за цијену од пет милиона КМ по возилу коју је градоначелник најавио могу набавити три до четири класична електрична соло аутобуса који би превезли исти број путника.
Ћопић такође закључује да је учешће јавног превоза у Бањалуци свега десет одсто, да су аутобуси у просјеку старији од 16 година, а да систем нема јединствене карте нити уговор са једним превозником.
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Због тога је, каже, проблем у самом систему, а не у возилима, па куповина нових аутобуса без уређења система не рјешава ништа.
Дамјан Ожеговић из организације „Transparency international“ подсјећа да јавности заправо није познато да ли Град купује те трамваје, или их само пробно позајмљује нити која је врста уговора у питању.
„То је прво питање које би градска управа на челу са градоначелником требало да појасни јавности. Међутим, друго и можда спорније питање је ко ће управљати тим превозним средствима будући да је Град покретач идеје, али да Град нема предузеће које опслужује нити једну градску линију. Заправо, све градске линије су дате на управљање приватним превозницима. Стога ни сврсисходност овакве набавке није уопште оправдана“, изјавио је Ожеговић.
Предсједник градске Скупштине Љубо Нинковић није био расположен да говори о овој теми, а до објаве текста није нам стигао ни одговор Градске управе.
Према нашим незваничним сазнањима за вожњу аутобуса и електричног трамваја ће бити задужене три фирме са којима Град Бањалука већ има потписане уговоре, односно „Павловић турс“, „Бочац Турс“ и „Алдемо турс“. Није јасно да ли су и кад су њихови возачи прошли специјалну обуку за управљање.
Међутим, суштина је једноставнија. Иза велике најаве у предизборној кампањи гдје се Станивуковић самокандидује за премијера је заправо промо-план да се потроши десетине хиљада марака да би грађани Бањалуке на 15 дана видјели трамвај који одмах након тога иде пут Словеније на заказану презентацију у Љубљану.
Међу ријеткима спремним за разговор био је одборник ПДП-а у Скупштини Града Бањалука Драган Милановић који потврђује да су према његовим информацијама у питању тестна возила, те да ће бити организоване тестне вожње.
„Није у питању набавка. У питању су тестна возила која би требала бити кориштена извјесно вријеме да се виде искуства, да се види како то функционише и онда би наравно у периоду, ако се то покаже као добра ствар, а показало се у свим европским, модерним градовима, онда би се ишло у набавку и куповину тог возног парка, у складу са буџетом и могућностима“, казао је Милановић.
Наглашава да би се вјероватно, прије само јавног позива, требала радити студија да се увиди колико је заиста тих возила неопходно, колико буџет то захтијева и у којим фазама би се набављала.
Додао је да ће и тестне вожње обављати превозници са којима Град има потписане уговоре и који су овлаштени да се баве јавним превозом.
Према његовим ријечима, тек ако би студија показала добро искуство са оваквом врстом превоза ишло би се у даљу процедуру.
„Тек тада би се могло видјети да ли би само приватни превозници возили та возила или би се ишло у оснивање неког градског предузећа па би се вршила нека комбинација, али о свему томе се може говорити тек након што прође тај процес тестирања, провјере квалитета, искустава и осталог“, закључио је Милановић.
Подсјећамо, Станивуковић је прије три дана најавио да трамваји ускоро стижу у Бањалуку, а електрични аутобуси већ наредне седмице.
“Наш тим људи успјешно је завршио посјету и приводи крају све неопходне процедуре за транспорт електричних трамваја који су из Кине кренули према Хамбургу и очекује нас да кроз коју седмицу први трамваји стигну у наш град”, рекао је тада Станивуковић.
Међутим, грађани су остали ускраћени за информације колико ће ти аутобуси и трамвај коштати, када је проведен поступак јавне набавке и са које буџетске ставке ће бити издвојена средства за ове намјене. Ако ће се возити најпрометнијим улицама да ли ће одузети раније додијељене најпрофитабилније линије додијељене приватним предузетницима и како ће им то бити надокнађено. Наши саговорници истичу да градоначелник још један комплексан градски проблем покушава ријешити једноставним популистичким потезом, без детаљне анализе.
Подсјетимо да ово није први пут да градоначелник Станивуковић заобилази све процедуре. Наиме, чак и када распише одређен тендер дешава се да је посао готов и да је све договорено прије самог тендера.
Такав је случај био и са спомеником кнезу Лазару који је постављен у кружном току код Леснине, а за који је модел израђен прије него што је расписан тендер.
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