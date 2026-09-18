Logo

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 14:41

Коментари:

0
Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Бањалучки Центар за развој пољопривреде и села затражио је од Градске управе нешто више од два милиона КМ за пољопривредне подстицаје, што би било обезбијеђено ребалансом овогодишњег буџета.

"Због посљедица суше која је погодила домаће пољопривредне произвођаче и рекордног броја пристиглих захтјева, Центар апелује да надлежни у Градској управи препознају хитност ситуације и предложено повећање уврсте у ребаланс буџета", саопштено је из Центра.

Захтјев је упућен градском Одјељењу за финансије, а односи се на двије ставке за измирење преосталих обавеза из 2024. године, и то у износу од 337.438 КМ и за двогодишњи конкурсни циклус 2025/2026. године од 1,7 милиона КМ.

Тренутно одобрени буџет од 1,5 милиона КМ значио би просјечно 922 КМ по захтјеву, што је готово три пута мање у односу на 2023. годину, када је просјечан износ био 2.717 КМ, наведено је у саопштењу.

У Центру су појаснили да, уколико додатних 1,7 милиона КМ буде обезбијеђено ребалансом, за 1.627 примљених захтјева била би расположива укупно 3,2 милиона КМ, а просјечан износ подршке по захтјеву тада би износио 1.967 КМ, умјесто садашњих 922 КМ, преноси "Срна".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Центар за развој села

Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Паркинг Бањалука

Бања Лука

Бањалучанка на аутомобилу оставила поруку коју сви треба виде

1 ч

0
Врховни суд без струје, почупан кабл

Бања Лука

Ишчупан кабл: Радови на подземној гаражи оставили Врховни суд Српске без струје

2 ч

1
Доктор, хирург, рукавице

Бања Лука

Од сутра у Бањалуци бесплатни превентивни прегледи

3 ч

0
Продужну кабл

Бања Лука

Велики број улица у Бањалуци остаје без струје

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима