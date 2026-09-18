Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучки Центар за развој пољопривреде и села затражио је од Градске управе нешто више од два милиона КМ за пољопривредне подстицаје, што би било обезбијеђено ребалансом овогодишњег буџета.
"Због посљедица суше која је погодила домаће пољопривредне произвођаче и рекордног броја пристиглих захтјева, Центар апелује да надлежни у Градској управи препознају хитност ситуације и предложено повећање уврсте у ребаланс буџета", саопштено је из Центра.
Захтјев је упућен градском Одјељењу за финансије, а односи се на двије ставке за измирење преосталих обавеза из 2024. године, и то у износу од 337.438 КМ и за двогодишњи конкурсни циклус 2025/2026. године од 1,7 милиона КМ.
Тренутно одобрени буџет од 1,5 милиона КМ значио би просјечно 922 КМ по захтјеву, што је готово три пута мање у односу на 2023. годину, када је просјечан износ био 2.717 КМ, наведено је у саопштењу.
У Центру су појаснили да, уколико додатних 1,7 милиона КМ буде обезбијеђено ребалансом, за 1.627 примљених захтјева била би расположива укупно 3,2 милиона КМ, а просјечан износ подршке по захтјеву тада би износио 1.967 КМ, умјесто садашњих 922 КМ, преноси "Срна".
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