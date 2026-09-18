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Велики број улица у Бањалуци остаје без струје

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18.09.2026 08:03

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Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Јарослава Плецитија, Краља Петра Другог, Раде Кондића бр. 4, Триве Амелице и Живојина Прерадовића бр. 11 остају без струје у периоду од 09:00 до 12:00 часова.

брза вожња

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Дијелови улица Булевар војводе Степе Степановића бр. 16-77, Јасеновачких логораша бр. 3, Срђе Злопоглеђе бр. 59 и 98, и Браце Поткоњака бр. 41 остају без струје у периоду од 10:00 до 13:00 часова.

Од 09:00 до 14:00 часова без струје ће остати дио улице Косовска, као и дијелови улица Ненада Костића и 14. куљанска.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Бањалука

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