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Ови дијелови Бањалуке данас без струје

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18.09.2026 07:20

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Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Фото: АТВ

Због планских радова на мрежи, из "Електрокрајине" су за петак, 18. септембар 2026. године, најавили привремена искључења електричне енергије за поједине дијелове Бањалуке.

Без струје ће у различитим терминима бити потрошачи у сљедећим улицама:

Од 9.00 до 12.00 часова – дијелови улица: Јарослава Плецитија, Краља Петра II, Раде Кондића број 4, Триве Амелице и Живојина Прерадовића број 11.

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Од 9.00 до 14.00 часова – дио Косовске улице, као и дијелови улица Ненада Костића и 14. куљанске.

Од 10.00 до 13.00 часова – дијелови улица: Булевар војводе Степе Степановића бројеви 16–77, Јасеновачких логораша број 3, Срђе Злопоглеђе бројеви 59 и 98, те Браце Поткоњака број 41.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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