Ови дијелови Бањалуке данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планских радова на мрежи, из "Електрокрајине" су за петак, 18. септембар 2026. године, најавили привремена искључења електричне енергије за поједине дијелове Бањалуке.
Без струје ће у различитим терминима бити потрошачи у сљедећим улицама:
Од 9.00 до 12.00 часова – дијелови улица: Јарослава Плецитија, Краља Петра II, Раде Кондића број 4, Триве Амелице и Живојина Прерадовића број 11.
Србија
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Од 9.00 до 14.00 часова – дио Косовске улице, као и дијелови улица Ненада Костића и 14. куљанске.
Од 10.00 до 13.00 часова – дијелови улица: Булевар војводе Степе Степановића бројеви 16–77, Јасеновачких логораша број 3, Срђе Злопоглеђе бројеви 59 и 98, те Браце Поткоњака број 41.
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