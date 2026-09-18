На радника из БиХ пала кабина камиона и усмртила га: Пред судом власник возила и механичар

Аутор:АТВ редакција
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Након трагедије у аустријској Штајерској која се догодила током радова у шуми, када је на 41-годишњег радника из БиХ пала подигнута кабина камиона и усмртила га, пред судом су се нашли власник возила и механичар.
Тешка несрећа догодила се 8. септембра прошле године у подручју Еннстала у аустријској покрајини Штајерској. Радник је страдао током поправке камиона који се користио у шумским радовима.
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Према наводима оптужнице, на камиону је дошло до квара, након чега је на терен позван 23-годишњи механичар. Он је заједно с 41-годишњим радником из БиХ радио на поправци мотора.
Након завршетка радова догодила се трагедија. Један вијак је, према наводима тужилаштва, пукао, након чега се подигнута кабина камиона изненада спустила. Радник се у том тренутку налазио између кабине и оквира возила.
Упркос брзој интервенцији колега и бројних спасилачких екипа, раднику није било помоћи. Задобио је тешке повреде од којих је преминуо на мјесту несреће.
Полиција је након несреће осигурала камион, а возило је потом прегледао вјештак. Према резултатима наведеним у оптужници, камион је био стар 34 године и, како се тврди, дуго није био адекватно одржаван нити поправљан.
Тужилаштво терети власника возила да није осигурао његово потребно одржавање. Механичару се, пак, ставља на терет да током поправке није провјерио сигурносни механизам хидрауличног система који је држао кабину подигнутом, иако је наводно био упознат с лошим стањем камиона.
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Власник камиона и механичар оптужени су за грубо нехатно проузроковање смрти. Обојица негирају наводе оптужнице. Судски поступак води се пред Покрајинским кривичним судом у Леобену, пише Кроне.ат.
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