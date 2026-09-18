Бирате ли и ви овај ПИН за картицу? Ове комбинације су најгоре и најопасније

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када бирамо ПИН за платну картицу, најчешће желимо комбинацију коју ћемо лако запамтити, а управо та навика може да постане озбиљан безбједносни проблем.
Четири цифре требало би да буду прва заштита новца на рачуну, али многи бирају готово исте комбинације. Анализа 3,4 милиона ПИН кодова показује да само три најпопуларнија избора чине чак 19 одсто свих прегледаних комбинација. Проблем није само у једноставним низовима ризични су и датуми које свако може да пронађе на друштвеним мрежама.
Када бирамо ПИН за платну картицу, најчешће желимо комбинацију коју ћемо лако запамтити. Управо та навика може да постане озбиљан безбједносни проблем, јер бројеви који су једноставни нама углавном су једнако очигледни и ономе ко покуша да злоупотријеби картицу.
Четвороцифрени ПИН теоретски омогућава 10.000 различитих комбинација. Када би их корисници бирали потпуно насумично, било би знатно теже претпоставити тачан код. У пракси, међутим, велики број људи понавља исте низове.
Анализа 3,4 милиона ПИН кодова показује да комбинације 1234, 1111 и 0000 чине чак 19 одсто свих анализираних кодова. То практично значи да неко ко покушава да погоди ПИН не мора да почне насумично. Довољно је да најприје испроба неколико комбинација које корисници најчешће бирају.
Најслабији ПИН није нужно само низ 1234. Једнако су ризичне комбинације састављене од четири исте цифре, попут 1111, 0000 или 5555, као и обрнути редослиједи попут 4321.
Посебан проблем представљају обрасци настали распоредом цифара на тастатури. Комбинација 2580, на примјер, некоме може да дјелује насумично, али на већини банкомата и телефона представља равну вертикалну линију. Због тога се Такав избор лако памти, али и лако претпоставља.
Свијет
Срушио се моћни амерички Ф-16
Слично важи за кодове који прате једноставне геометријске облике на тастатури. Чак и када цифре нису поређане по величини, њихов положај може да открије образац по којем су изабране.
Многи као ПИН користе годину рођења, дан и мјесец рођења или датум који има посебно значење. Такав код јесте лак за памћење, али велики дио тих информација више није приватан.
Датум рођења често се може пронаћи на профилима на друштвеним мрежама, у јавним објавама или документима који могу доспијети у погрешне руке. Ако неко дође до картице и истовремено зна коме она припада, лични датуми могу бити међу првим комбинацијама које ће покушати.
Савјети
Стављају кутије од млијека испод крова: Разлог за то је феноменалан
Због тога ПИН не би требало повезивати ни са сопственим рођенданом, ни са датумима рођења чланова породице, годишњицом или годином која је другима позната.
Чак и сложен ПИН губи смисао ако је записан на папирићу који стоји поред картице. У случају губитка или крађе новчаника, особа која пронађе картицу добија и код потребан за њено коришћење.
ПИН зато не треба записивати на картици, држати у новчанику нити дијелити са другим особама. Приликом уношења кода на банкомату или терминалу тастатуру треба заклонити другом руком, чак и када у непосредној близини нема никога. Тај једноставан покрет смањује могућност да неко види комбинацију преко рамена или да је забиљежи скривена камера.
Најбезбједнија комбинација није она коју можемо да повежемо са важним датумом, већ она коју друга особа не може да предвиди. Треба избјегавати узастопне и поновљене бројеве, датуме рођења и препознатљиве обрасце на тастатури.
Није препоручљиво ни користити исти ПИН за више картица и апликација. Ако једна комбинација буде откривена, тиме могу бити угрожени и други рачуни или сервиси заштићени истим кодом.
У тексту се наводи и да аутоматски додијељен ПИН банке може бити сигурнији од комбинације коју корисник накнадно бира само зато што се лако памти. Ако се ваш ПИН налази међу најчешћим комбинацијама, промјена траје кратко, а може да уклони једну од најочигледнијих слабости у заштити картице, јер лопов који дође до туђе картице можда не зна њен ПИН, али врло добро зна које цифре људи најчешће бирају, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
2 ч1
Економија
3 ч0
Економија
12 ч0
Економија
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
34
10
30
10
26
10
16
10
12
Тренутно на програму