Мајка задавила па објесила сина (2), рекла да је убила Антихриста

Аутор:АТВ редакција
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Мајка из америчке савезне државе Илиноис оптужена је да је убила свог двогодишњег сина Барета Волша, чије је тијело пронађено објешено о греду у подруму породичне куће. Истражитељима је потом наводно рекла да је дијете „ђаво“ и „Антихрист“.
Тужиоци тврде и да је говорила о убиству остале дјеце и тровању сопственог мужа, који, упркос свему, према ријечима њених адвоката и даље стоји уз њу.
Кори Волш терети се по три тачке оптyжнице за убиство првог степена због смрти двогодишњег Барета 1. септембра у породичној кући у Френкфорту, око 55 километара југозападно од Чикага. Дјечака је у подруму пронашла комшиница. Према судским документима, висио је са греде са омчом око врата. Комшиница га је скинула и почела реанимацију док је позивала полицију, али дијете није давало знаке живота. Пребачен је у болницу, гдје је проглашена смрт. Обдукција је показала да је Барет преминуо од гушења изазваног притиском омче на врат.
Полицајци су Кори Волш пронашли у другом дијелу куће, потпуно обучену у кади са крвавом водом и посјекотинама на зглобовима и бутинама. Истражитељи сматрају да је повреде нанијела сама себи. Нисy биле опасне по живот.
Према захтјеву тужилаштва да остане у притвору до почетка суђења, Волшова је полицајцима рекла да је она повриједила дијете. Наводно је објаснила да је то учинила јер је вјеровала да је Барет „ђаво“ и „Антихрист“.
У кући се у тренутку трагедије налазила и осмомјесечна беба, која није повријеђена. Двоје старије дјеце вратило се из школе приближно у вријеме када је Барет пронађен. Њихов отац био је на пословном путу.
Тужиоци тврде да су њене намјере ишле још даље. Волшова је, према судским документима, говорила о томе да жели да повриједи и осталу дјецу, али и свог супруга када се врати кући. Тужилаштво наводи да је рекла да намјерава да га отрује „пићем“.
Управо зато посебан обрт представља став њеног супруга. Адвокати одбране саопштили су да Кори и даље има „непоколебљиву љубав и подршку“ свог мужа и мајке. Муж није присуствовао њеном рочишту 8. септембра из једног разлога тог дана сахрањивао је њиховог сина.
Одбрана тврди да се иза свега налази тешко психичко стање. Адвокат Андреа Лајон каже да је Волшова у тренутку смрти дјетета пролазила кроз психотичну епизоду.
"Ово је трагедија за породицу Волш, која оплакује губитак овог дјетета. Трагедија је и то што је Кори у тренутку када се ово догодило пролазила кроз психотичну епизоду", рекла је Лајон.
Одбрана је пред судом навела да Кори пати од тешког менталног поремећаја и да је у питању био „краткотрајни психотични поремећај“.
Случај је добио још мрачнији обрт када је истрага открила чиме се Кори Волш интензивно бавила непосредно прије смрти свог сина. Свједоци су полицији рекли да је постала веома заинтересована за суђење Линдзи Кленси, мајци из Масачусетса која је признала да је убила своје троје мале дјеце 2023. године, док њени адвокати тврде да је тада патила од постпорођајне психозе.
Волшова је случај Кленси пратила толико пажљиво да је о њему тог 1. септембра размјењивала поруке са пријатељима у групном разговору. Посљедње поруке послате су око 12.30 часова. Барет је пронађен око три и по сата касније.
Тужилаштво ту околност наводи у судским документима, али власти за сада нису тврдиле да је Волшова копирала Линдзи Кленси нити да је њено праћење тог процеса непосредно изазвало убиство. Андреа Лајон категорички одбацује такву везу и тврдње о могућем „копирању“ случаја назива неоснованим и суровим, истичући да је то једноставно случајност.
Одбрану Кори Волш води управо Андреа Лајон, позната америчка адвокатица која је својевремено била дио тима Кејси Ентони, жене којој се судило због смрти двогодишње ћерке Кејли. Лајон је била водећи адвокат у раној фази тог процеса, али је тим напустила прије завршетка суђења, на којем је Ентонијева ослобођена оптужбе за убиство.
Кори Волш за сада остаје у притвору и суочава се са три тачке оптужнице за убиство првог степена. Њено сљедеће појављивање пред судом заказано је за 24. септембар, преноси Информер.
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