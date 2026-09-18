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Почело гласање за Државну думу у Русији

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18.09.2026 08:22

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Гласање у оквиру избора за Државну думу званично је почело у Централном федералном округу Русије, гдје се, осим посланика у Думи, бирају и тројица регионалних гувернера, јавио је ТАСС.

Осим тога, у појединим областима бирају се и чланови регионалних и локалних власти.

Гласање ће трајати до недјеље, 20. септембра.

(Срна)

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Тагови :

Русија

избори

гласање

Дума

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