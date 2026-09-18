Почело гласање за Државну думу у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Гласање у оквиру избора за Државну думу званично је почело у Централном федералном округу Русије, гдје се, осим посланика у Думи, бирају и тројица регионалних гувернера, јавио је ТАСС.
Осим тога, у појединим областима бирају се и чланови регионалних и локалних власти.
Гласање ће трајати до недјеље, 20. септембра.
(Срна)
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