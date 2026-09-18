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Медведев: Сваки грађанин који изађе на изборе приближава Русију побједи над непријатељем

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18.09.2026 09:12

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Дмитриј Медведев
Фото: Youtube/ Global News

Сваки грађанин Русије који изађе на изборе у руској Државној думи приближава Руску Федерацију побједи над непријатељем, поручио је замјеник секретара руског Савјета безбједности, Дмитриј Медведев на платформи "Макс".

РИА Новости пише да је Медведев раније данас гласао у својој изборној јединици.

Москва

Свијет

Почело гласање за Државну думу у Русији

Избори у Државној думи званично су почели данас и трајаће до недјеље, 20. септембра.

Према подацима интернет странице за праћење гласања путем интернета, то право је већ искористило више од милион Руса.

(Срна)

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Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

Дума

избори

гласање

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