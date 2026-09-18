Медведев: Сваки грађанин који изађе на изборе приближава Русију побједи над непријатељем

Аутор:АТВ редакција
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Сваки грађанин Русије који изађе на изборе у руској Државној думи приближава Руску Федерацију побједи над непријатељем, поручио је замјеник секретара руског Савјета безбједности, Дмитриј Медведев на платформи "Макс".
РИА Новости пише да је Медведев раније данас гласао у својој изборној јединици.
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Почело гласање за Државну думу у Русији
Избори у Државној думи званично су почели данас и трајаће до недјеље, 20. септембра.
Према подацима интернет странице за праћење гласања путем интернета, то право је већ искористило више од милион Руса.
(Срна)
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