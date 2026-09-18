Трик који ће смањити рачун за гријање: Потребан вам је само један папир

Аутор:АТВ редакција
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Нефункционални прозори могу да буду један од разлога због којих током зиме топлота из дома "бјежи", а рачуни за гријање расту. Зато је прије укључивања радијатора важно провјерити да ли прозори добро дихтују.
Добра вијест је да за прву провјеру није потребан мајстор, нити било какав посебан алат. Довољан је обичан комад папира.
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Поступак је једноставан. Папир се поставља између крила и рама прозора, али не на мјесту гдје се прозор отвара, већ испод, након чега се прозор затвара. Затим покушајте да извучете папир.
Ако папир не може да се извуче или почне да се цијепа, то значи да прозор добро дихтује.
Провјера се не ради само на једном мјесту. Потребно је испробати папир и са друге стране прозора, јер резултат може да покаже да дихтовање није исто на свим дијеловима.
Ако папир лако исклизне између рама и крила прозора, то је знак да прозор не дихтује како треба. Тада може бити потребно провјерити гуме или окове, а ако проблем не може да се ријеши на тај начин, позвати мајстора.
Трик је веома једноставан, сви имате папир код куће и можете то провјерити. Међутим, ако не дихтују добро, папир ће исклизнути, то значи да би требало да замијените или гуме или окове, или да позовете мајстора у крајњем случају.
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Поента ове провјере је да се евентуални проблем открије прије почетка зиме, када ће прозори бити важни за одржавање топлоте у дому.
Ако већ сада утврдите да папир лако пролази, имате времена да провјерите шта је потребно поправити.
(Блиц)
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