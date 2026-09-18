Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре

Аутор:АТВ редакција
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Ако немате времена, простора или воље да чекате данима овај рецепт је одлична пречица до савршеног домаћег киселог купуса.
Ништа не може да замијени укус и мирис правог домаћег киселог купуса, али многи одустају од припреме мислећи да су им за то потребна велика бурад и мјесеци стрпљења.
Уз право упутство, укусну и здраву зимницу можете направити у било ком стану и то за само 48 сати.
Ова верзија је одлична када вам хитно треба кисели купус за сарму или подварак.
Укус је блажи, али изненађујуће добар.
Састојци:
Главицу купуса коју сте пажљиво одабрали припремите тако што ћете издубити коријен (средина главице). Очистите га од оштећених листова.
У шупљину коју сте издубили сипајте сирће и кашику соли. Затим главицу добро протресите како би се све равномјерно распоредило кроз листове.
Купус убаците у кесу и ставите у замрзивач на 48 сати, а затим извадите да се одледи. Након одмрзавања, купус је мекан, киселкаст и спреман за употребу.
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