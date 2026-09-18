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Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре

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18.09.2026 08:38

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Рецепт: Кисели купус готов за 48 сати, не треба вам ни буре
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Ако немате времена, простора или воље да чекате данима овај рецепт је одлична пречица до савршеног домаћег киселог купуса.

Ништа не може да замијени укус и мирис правог домаћег киселог купуса, али многи одустају од припреме мислећи да су им за то потребна велика бурад и мјесеци стрпљења.

Уз право упутство, укусну и здраву зимницу можете направити у било ком стану и то за само 48 сати.

Ова верзија је одлична када вам хитно треба кисели купус за сарму или подварак.

Укус је блажи, али изненађујуће добар.

Састојци:

  • 1 главица купуса
  • сирће
  • 1 кашика соли

Припрема

Главицу купуса коју сте пажљиво одабрали припремите тако што ћете издубити коријен (средина главице). Очистите га од оштећених листова.

У шупљину коју сте издубили сипајте сирће и кашику соли. Затим главицу добро протресите како би се све равномјерно распоредило кроз листове.

Купус убаците у кесу и ставите у замрзивач на 48 сати, а затим извадите да се одледи. Након одмрзавања, купус је мекан, киселкаст и спреман за употребу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

купус

кисели купус

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