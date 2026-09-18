Додајте га у јутарњу кафу: Кошта 80 фенинга и може помоћи пробави

Аутор:АТВ редакција
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Јутарња кафа за пробаву је често разлика између мирног јутра и три сата натезања са стомаком.
Кесица једног мљевеног зачина стоји вам у ормарићу изнад шпорета, можете наћи у у сваком маркету и кошта око 80 фенинга и већина вас га вади само када пече колаче у децембру.
Проблем почиње прије прве шоље. Стомак је надут од синоћ, хлаче стежу тамо гдје јуче нису, а тежина не пролази ни послије доручка. Код неких људи столица изостане по два-три дана, па надутост и нелагода постају само горе.
Мљевени ђумбир. То је све. Онај исти који иде у медењаке, у малој кесици из ормарића, жућкаст и оштрог мириса када је отворите. Користи се у многим кухињама уз разна јела, а одавно је познат и као зачин који се традиционално повезује са варењем.
У ђумбиру се налази гингерол, једињење које му даје ону карактеристичну љутину. Истраживања показују да може да утиче на покретљивост желуца и на само варење.
У раду објављеном у часопису "Еuropean Uournal of Gastroenterology and Hepatology", истраживање на здравим испитаницима показало је да је ђумбир утицао на брзину пражњења желуца у поређењу са плацебом.
На једну шољу кафе за почетак је довољна четвртина до пола кашичице мљевеног ђумбира. Убаците га директно у већ припремљену кафу и добро промијешајте. Ако вам је укус прејак, крените од мање количине па је постепено повећавајте према укусу.
Укус ђумбира је изражен и љуткаст, па нема потребе да претјерујете са количином. За блажи напитак додајте мало млијека или га спојите са састојцима које иначе стављате у кафу.
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Вриједи имати на уму и да овдје није ријеч о некаквом новом рецепту, него о зачину који сте већ купили за другу намјену. Зато је цијели експеримент јефтин и лако се прекида. Ако вам се укус не прими послије два-три јутра, изгубили сте пола кашичице зачина и ништа више. Ако вам пријатно сједне, добили сте јутарњу шољу са другачијим мирисом и ништа нисте додатно платили.
Код дјела људи кафа и сама стимулише покретљивост дебелог цријева, а код неких се то догоди прилично брзо послије испијања. Занимљиво је да реакција не зависи само од кофеина, пошто су слични ефекти примјећени и послије кафе без кофеина.
Зато се код неких потреба за одласком у тоалет јави свега неколико минута послије јутарње шоље, док други не осјете ништа. Организам реагује од особе до особе другачије.
Овде треба бити поштен. Ниједан напитак не може циљано да скине масне наслаге са стомака. Оно што се може промијенити јесте осјећај надутости и тежине, због чега стомак и изгледа равније.
Ако се послије јутарње кафе цријева лакше испразне и надутост се смањи, разлику ћете примијетити на гардероби и у осјећају током дана. То, међутим, није губитак масног ткива.
Имате осјетљив желудац, горушицу или рефлукс? Код неких људи ђумбир и кафа умију да изазову непријатан осјећај или да појачају тегобе. Тада је боље кренути од врло мале количине или изабрати други напитак.
Ко користи терапију која утиче на згрушавање крви, као и људи са одређеним здравственим проблемима, прије редовне употребе већих количина ђумбира треба да се посавјетују са љекаром.
Ако су затвор, јака надутост или болови у стомаку чести и трају дуже вријеме, не треба се ослањати само на кухињске трикове. Узроци таквих тегоба могу бити различити и захтијевају разговор са љекаром.
Јутарња кафа за пробаву може бити пријатан дио рутине, а мали додатак ђумбира занимљив начин да јој промијените укус.
Само не очекујте да ће се свије ријешити преко ноћи. За уредну пробаву много више значе довољно течности, влакна, кретање и редовне навике, преноси Крстарица.
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