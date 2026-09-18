Знака нигдје, а три аута у раскрсници: Знате ли ко има предност?

Аутор:АТВ редакција
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Долазак на раскрснице без саобраћајне сигнализације неким возачима зна представљати проблем.
Разумијевање основних правила, попут правила десне стране, темељ је сигурне вожње.
Неконтролисане раскрснице су оне раскрснице која немају постављене саобраћајне знакове (попут знака "Стоп" или знака обавезног уступања предности), семафоре или друге облике контроле саобраћаја који би јасно одређивали право првенства проласка.
Сцена
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Иако немају сигнализацију, на њима вриједе специфична правила дефинисана законом.
Прилазак таквој раскрсници може изазвати збуњеност код возача, али важно је запамтити да и она подлијежу јасним правилима, упркос недостатку знакова.
Тако је и у овом случају гдје се код крижања налазе три аутомобила.
Плави аутомобил иде равно, црвени скреће улијево, а зелени се спаја на саобраћајницу којом возе прва два аутомобила.
Који је тачан распоред проласка?
Уколико нисте сигурни објашњење погледајте у видео снимку у наставку.
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Ауто-мото
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