Бањалучани осумњичени за пљачку манастира и храма

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је ухапсила Бањалучане Бојана Малешевића (38) и Ненада Бјелајца (42), због сумње да су у сриједу, 16. септембра, из помоћног објекта храма у Прњавору украли новац, а како сазнају "Независне новине", два дана раније хапшени су због крађе новца из манастира "Глоговац" у Шипову.
Наиме, службеници Полицијске станице Прњавор су јуче, 17. септембра, извршили криминалистичку обраду Бањалучана, због сумње да су починила кривично дјело крађа.
"Полицији је 16. септембра пријављено да су око 15 часова два непозната мушка лица ушла у помоћне просторије вјерског објекта на подручју Прњавора којом приликом су пронашла и отуђила новац, након чега су се путничким возилом удаљила са лица мјеста", наводе из ПУ Бањалука.
"Лица Б.М. и Н.Б. су истог дана лишена слободе од стране полицијских службеника Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина на подручју које оперативно покрива ПУ Бијељина", наводе из полиције.
Из полиције додају да је код њих пронађен и уз потврду одузет украдени новац.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Није прецизирано колико су новца украли у Прњавору.
Како сазнају Независне новине, у питању су мушкарци које је шиповачка полиција два дана раније ухапсила због сумње да су из манастира "Глоговац" украли 1.650 КМ и вјерске предмете.
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За њих се сумња да су у Шипову провалили у вјерски објекат и украли новац из ладице са добровољним прилозима, а полиција их је открила током контроле.
Како је тада саопштено из Полицијске управе Мркоњић Град, полицајци Полицијске станице Шипово су у понедјељак 14. септембра током контроле уочили два мушкарца који су се налазили у аутомобилу опел.
Након што су их легитимисали, утврђено је да је ријеч о Б.М. и Н.Б. из Бањалуке.
"Током прегледа аутомобила полиција је пронашла више ПВЦ врећица са металним новцем, укупне вриједности око 1.650 КМ, али и предмете са вјерским обиљежјима. Оперативним радом на терену полицијски службеници дошли су до сазнања да постоје основи сумње да су наведена лица ушла у вјерски објекат на територији општине Шипово, насилно оштетила ладицу са добровољним прилозима одакле су отуђила новац", наводе из полиције.
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