Од сутра у Бањалуци бесплатни превентивни прегледи

Аутор:АТВ редакција
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Широм Бањалуке од сутра ће бити организовани бесплатни превентивни прегледи на отвореном у оквиру кампање "Свјесни данас, здрави сутра" коју покреће Дом здравља, речено је у овој здравственој установи.
Превентивни прегледи поводом обиљежавања Свјетског дана срца обухватају мјерење крвног притиска, нивоа холестерола и глукозе у крви, тјелесне висине, тежине и степена ухрањености, те процјену укупног кардиоваскуларног ризика.
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Кампања почиње сутра у 10.00 часова на Градској тржници, а до 29. септембра биће организована у више бањалучких насеља.
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