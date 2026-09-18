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Од сутра у Бањалуци бесплатни превентивни прегледи

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18.09.2026 11:59

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Доктор, хирург, рукавице
Фото: Pexels

Широм Бањалуке од сутра ће бити организовани бесплатни превентивни прегледи на отвореном у оквиру кампање "Свјесни данас, здрави сутра" коју покреће Дом здравља, речено је у овој здравственој установи.

Превентивни прегледи поводом обиљежавања Свјетског дана срца обухватају мјерење крвног притиска, нивоа холестерола и глукозе у крви, тјелесне висине, тежине и степена ухрањености, те процјену укупног кардиоваскуларног ризика.

Полиција МУП РС Бањалука

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Кампања почиње сутра у 10.00 часова на Градској тржници, а до 29. септембра биће организована у више бањалучких насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бесплатни преглед

Бања Лука

Дом здравља Бањалука

Срце

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