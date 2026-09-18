Русија продужила забрану увоза хране из више земаља до краја 2028. године

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин продужио је забрану увоза одређених прехрамбених производа из бројних земаља до краја 2028. године, укључујући Црну Гору, која је први пут уведена као одговор на санкције Москви након присаједињења Крима 2014. године.
У указу објављеном на интернет страници Кремља наведена су ограничења која се односе на увоз из Украјине, ЕУ, Велике Британије, Норвешке, као и Албаније, Црне Горе, Исланда и Лихтенштајна. Мјере обухватају производе као што су месо, морски плодови, млијечни производи, воће и поврће.
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Москва је многе од наведених земаља званично прогласила непријатељским, због поступака њихових власти према Русији, те руској имовини и држављанима у тим државама.
Из Москве наводе да је ембарго допринио повећању домаће производње и привукао више брендова из незападних и пријатељских земаља, попут Србије и држава БРИКС-а, преноси "Russia Today".
(Срна)
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