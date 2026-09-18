Срушио се моћни амерички Ф-16

Аутор:АТВ редакција
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Амерички војни ловац Ф-16 срушио се у округу Гранд Траверс у Мичигену, а пилот се катапултирао и задобио повреде због којих је збринут у локалној болници, саопштила је данас државна полиција.
Пилот је био једина особа у авиону и у стабилном је стању, пренио је ЦНН.
Војни авион се срушио у руралном подручју јужно од Траверс Ситија, где је након пада избио пожар, а формирао се и велики облак црног дима.
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Према аудио-запису комуникације са контролом лета, један војни пилот је претходно упозорио да је могуће да је Ф-16 ударио у птицу, док је контролор лета навео да је могуће да је авион изгубио мотор и да се пилот катапултирао.
Ф-16 је учествовао у вјежбама у бази Националне гарде у Алпени, у Мичигену.
Због "опасног хемијског изливања повезаног са падом авиона", евакуисани су сви становници у кругу од километар и по од мјеста несреће.
Већини је до синоћ у 22 часа било дозвољено да се врате кућама. Узрок пада за сада није утврђен, а случај истражује војска.
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Према бази података Федералне управе за ваздухопловство о ударима авиона у дивље животиње, само у Траверс Ситију је током 2025. године пријављен 41 такав инцидент.
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