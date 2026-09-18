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Држава даје 10.000 евра за пресељење: Новац добијају и дјеца

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18.09.2026 10:43

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Грчка застава море љетовање
Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Грчка ће обезбиједити финансијску помоћ до 10.000 евра породицама које одлуче да се преселе у погранична подручја, преносе данас грчки медији.

Посебна платформа за подношење захтјева за пресељење почеће са радом у октобру, преноси портал Цапитал.гр.

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Платформа је дио свеобухватне иницијативе за пружање подстицаја за демографски развој и подршку пограничним подручјима.

У интервјуу за ТВ Антену, министарка за социјалну кохезију и породицу Домна Михаилиду рекла је да се проширује програм демографског развоја, започет у региону Еврос, који се граничи са Бугарском и Турском.

- У октобру покрећемо платформу и обезбиједићемо до 10.000 евра за пресељење породица у пограничним подручјима - рекла је Михаилиду.

Иницијатива је, такође, усмјерена на грчке грађане који тренутно живе у иностранству и желе да се врате у домовину.

На примјер, они који желе да се населе на острво Кастелоризо у Егејском мору, код обале Турске, добијаће годишњу финансијску помоћ од 5.000 евра.

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За свако дијете, породице ће добити додатних 1.000 евра.

Планирано је отварање вртића и школе, а биће и додатних подстицаја за најтраженије специјалисте, попут љекара.

(Танјуг)

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Тагови :

Грчка

Новчана помоћ

Паре

новац

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