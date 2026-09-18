Сједница Владе Републике Српске: Ево шта је на дневном реду

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске данас би, на сједници која је у току, требало да разматра Приједлог закона о инфраструктури геопросторних података.
На дневном реду сједнице је Програм енергетске одрживости "Електропривреде Републике Српске" и иницијатива за преговоре са Свјетском банком.
Пред министрима ће се наћи приједлог рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода на подручју Шековића, Власенице, Милића и крака Власеница-Хан Пијесак, дозвољава ступање у посјед дијела непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији.
Планирано је и разматрање информација о анализи постојећег информационог система Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге и потреби успостављања Централног информационог система Агенције.
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На дневном реду је и информација о иницијативи за покретање поступка задуживања Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за финансирање друге фазе програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине.
Требало би да буде ријечи и о приједлогу рјешења о додјели концесије за изградњу и кориштење соларне електране "Билећа један" са батеријским системом за складиштење електричне енергије на подручју билећке општине, те приједлогу рјешења о давању сагласности на Уговор о концесији за изградњу и кориштење те соларне електране.
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