Изненадиће вас: Ових 8 ствари из куће можете прати у машини за суђе

Машина за суђе један је од најкориснијих кућних апарата, али њена намјена не мора бити ограничена само на тањире, чаше, шерпе и прибор за јело, јер се у њој могу очистити и бројни други предмети из домаћинства.

Међу предметима који се могу ставити у машину налазе се одређене пластичне дјечије играчке, попут ЛЕГО коцкица, које је препоручљиво смјестити у мрежасту врећицу како ситни дијелови не би завршили на дну уређаја.

Темељно се могу опрати и четке и чешљеви за косу направљени од пластике, али је прије прања потребно уклонити накупљене власи, док дрвене четке и предмете од природних материјала треба држати даље од машине.

У њој се могу чистити и поједини дијелови усисивача, попут одређених наставака и четки, под условом да немају електричне компоненте, као и пластичне четке и посуде за прашину.

Машина може послужити и за прање абажура и других чврстих украсних предмета од одговарајућих материјала, али прије тога треба провјерити да нису ручно осликани, позлаћени или направљени од материјала осјетиљивог на високу температуру.

Могу се прати и предмети кућних љубимаца

Власници кућних љубимаца на овај начин могу прати керамичке или металне посуде за храну и воду, као и тврде гумене или пластичне играчке, чиме се смањује количина бактерија и других нечистоћа које се на њима накупљају.

Такође, међу неочекиваним предметима који могу завршити у машини за суђе налазе се и поједини држачи за четкице за зубе, посуде за сапун и други чврсти купатиљски додаци, ако њихов материјал подноси температуру и детерџент.

Ипак, треба бити опрезан

Прије него што било који неуобичајени предмет ставите у машину, потребно је провјерити да ли је безбједан за такав начин прања, јер висока температура и снажни детерџенти могу оштетити дрво, одређене врсте пластике, гумене дијелове и друге осјетиљиве материјале, преноси Независне.