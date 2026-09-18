Изненадиће вас: Ових 8 ствари из куће можете прати у машини за суђе

Аутор:АТВ редакција
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Машина за суђе један је од најкориснијих кућних апарата, али њена намјена не мора бити ограничена само на тањире, чаше, шерпе и прибор за јело, јер се у њој могу очистити и бројни други предмети из домаћинства.
Међу предметима који се могу ставити у машину налазе се одређене пластичне дјечије играчке, попут ЛЕГО коцкица, које је препоручљиво смјестити у мрежасту врећицу како ситни дијелови не би завршили на дну уређаја.
Темељно се могу опрати и четке и чешљеви за косу направљени од пластике, али је прије прања потребно уклонити накупљене власи, док дрвене четке и предмете од природних материјала треба држати даље од машине.
У њој се могу чистити и поједини дијелови усисивача, попут одређених наставака и четки, под условом да немају електричне компоненте, као и пластичне четке и посуде за прашину.
Машина може послужити и за прање абажура и других чврстих украсних предмета од одговарајућих материјала, али прије тога треба провјерити да нису ручно осликани, позлаћени или направљени од материјала осјетиљивог на високу температуру.
Власници кућних љубимаца на овај начин могу прати керамичке или металне посуде за храну и воду, као и тврде гумене или пластичне играчке, чиме се смањује количина бактерија и других нечистоћа које се на њима накупљају.
Такође, међу неочекиваним предметима који могу завршити у машини за суђе налазе се и поједини држачи за четкице за зубе, посуде за сапун и други чврсти купатиљски додаци, ако њихов материјал подноси температуру и детерџент.
Прије него што било који неуобичајени предмет ставите у машину, потребно је провјерити да ли је безбједан за такав начин прања, јер висока температура и снажни детерџенти могу оштетити дрво, одређене врсте пластике, гумене дијелове и друге осјетиљиве материјале, преноси Независне.
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