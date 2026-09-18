Чак 12 особа повријеђено: Тешка несрећа у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дванаест особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ десила у мјесту Студенци код Љубушког.
Како је за портал "Радиосарајево" речено из Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона, у несрећи су учествовала два путничка моторна возила марке "Опел" и "Мерцедес".
Возилом марке "Опел" је управљао Д.А.Х. (1967) из мјеста Вест Бромвић у Уједињеном Краљевству, а аутомобилом "Мерцедес" је управљао З.В. (2005) из Љубушког.
Бања Лука
Ишчупан кабл: Радови на подземној гаражи оставили Врховни суд Српске без струје
"У несрећи су тјелесне повреде задобила оба возача као и 10 сапутника", појаснили су у полицији.
У Мерцедесу се налазио возач и 3 сапутника, а у Опелу је возач и седам сапутника. Ријеч је вјероватно о минивену, незванично пише портал "Радиосарајево.ба".
Увиђај су извршили припадници ПУ Љубушки који подузимају мјере и радње у складу са законом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
56
14
55
14
50
14
43
14
41
Тренутно на програму