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Чак 12 особа повријеђено: Тешка несрећа у БиХ

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18.09.2026 12:59

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Чак 12 особа повријеђено: Тешка несрећа у БиХ
Фото: АТВ

Дванаест особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ десила у мјесту Студенци код Љубушког.

Како је за портал "Радиосарајево" речено из Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона, у несрећи су учествовала два путничка моторна возила марке "Опел" и "Мерцедес".

Возилом марке "Опел" је управљао Д.А.Х. (1967) из мјеста Вест Бромвић у Уједињеном Краљевству, а аутомобилом "Мерцедес" је управљао З.В. (2005) из Љубушког.

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"У несрећи су тјелесне повреде задобила оба возача као и 10 сапутника", појаснили су у полицији.

У Мерцедесу се налазио возач и 3 сапутника, а у Опелу је возач и седам сапутника. Ријеч је вјероватно о минивену, незванично пише портал "Радиосарајево.ба".

Увиђај су извршили припадници ПУ Љубушки који подузимају мјере и радње у складу са законом.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

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