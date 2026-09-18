Logo

Пуцао у власника ресторана, па покушао да побјегне: Подигнута оптужница

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 13:35

Коментари:

0
Мушкарац држи пиштољ
Фото: pexels/Artem Zhukov

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Михајла Д. (24) због покушаја убиства Г.С. и том приликом још двије особе довео у опасност.

Како је наведено у оптужници, он је том приликом неовлашћено носио ватрено оружје и муницију.

Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело Тешко убиство у покушају у стицају са кривичним дјелом Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Тужилаштво је предложило суду да окривљеном продужи притвор да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду, као и јер је за кривично дјело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

возачка дозвола

Ауто-мото

Аустрија олакшала процедуру: Потврда за вожњу док траје замјена бх. дозволе

Постоји оправдана сумња да је Михајло Д. 21. маја између 11 и 12 часова ушао у угоститељски објекат на Новом Београду, те сјео за сто који се налазио дијагонално од стола у односу на сто за којим су сједили оштећени Г.С. и Б.Ш. и из поменутог ватреног оружја – револвера марке „Застава“ испалио 5 пројектила у правцу оштећеног Г.С, који је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.

У угоститељском објекту као гост се налазио полицијски службеник М.М. и у тренутку испаљивања је устао од стола, заклонио се иза зида, репетирао службено оружје и пратио окривљеног који је брзим ходом покушао да побјегне из ресторана.

Гласно је викнуо окривљеном „Стој, полиција“, те се окривљени саплео испред ресторана, а М.М. му је пришао и лишио га слободе.

Михајлу Д. је том приликом испао револвер, док се у буренцету налазио један метак и пет чаура, као и један мобилни телефон, качкет и наочаре за сунце, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Оптужница

Београд

Црна хроника

Коментари (0)

Прочитајте више

У потпуности изгорјела штала: Пожар у Шековићима

Хроника

У потпуности изгорјела штала: Пожар у Шековићима

1 ч

0
Аустрија олакшала процедуру: Потврда за вожњу док траје замјена бх. дозволе

Ауто-мото

Аустрија олакшала процедуру: Потврда за вожњу док траје замјена бх. дозволе

1 ч

0
Паркинг Бањалука

Бања Лука

Бањалучанка на аутомобилу оставила поруку коју сви треба виде

1 ч

0
Свештеник

Друштво

Свештеник одбио да држи опијело: Објаснио да једну ствар црква не дозвољава

1 ч

0

Више из рубрике

Бранили другарице па избодени: Откривени детаљи хаоса у локалу, напао их пијани гост

Србија

Бранили другарице па избодени: Откривени детаљи хаоса у локалу, напао их пијани гост

2 ч

0
Полиција Србија

Србија

Дјечак претрчавао улицу, па га ударио аутомобил: Задобио тешке повреде

3 ч

0
Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

Србија

Узнемирујући покушај пљачке: Покушао човјеку отети сат па га избо

4 ч

0
Беба

Србија

Трудница се породила код куће: 'Беба није могла да чека до породилишта'

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима