Пуцао у власника ресторана, па покушао да побјегне: Подигнута оптужница

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Михајла Д. (24) због покушаја убиства Г.С. и том приликом још двије особе довео у опасност.
Како је наведено у оптужници, он је том приликом неовлашћено носио ватрено оружје и муницију.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело Тешко убиство у покушају у стицају са кривичним дјелом Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Тужилаштво је предложило суду да окривљеном продужи притвор да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду, као и јер је за кривично дјело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина посљедице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
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Постоји оправдана сумња да је Михајло Д. 21. маја између 11 и 12 часова ушао у угоститељски објекат на Новом Београду, те сјео за сто који се налазио дијагонално од стола у односу на сто за којим су сједили оштећени Г.С. и Б.Ш. и из поменутог ватреног оружја – револвера марке „Застава“ испалио 5 пројектила у правцу оштећеног Г.С, који је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.
У угоститељском објекту као гост се налазио полицијски службеник М.М. и у тренутку испаљивања је устао од стола, заклонио се иза зида, репетирао службено оружје и пратио окривљеног који је брзим ходом покушао да побјегне из ресторана.
Гласно је викнуо окривљеном „Стој, полиција“, те се окривљени саплео испред ресторана, а М.М. му је пришао и лишио га слободе.
Михајлу Д. је том приликом испао револвер, док се у буренцету налазио један метак и пет чаура, као и један мобилни телефон, качкет и наочаре за сунце, пише Блиц.
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