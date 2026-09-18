Неовлаштено снимао суграђанина

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Мркоњић Град, 18. септембра 2026. године, идентификовали су лице Ј.Д. из Мркоњић Града за које постоје основи сумње да је починило кривично дјело "Неовлаштено фотографисање“.
Наиме, 18. септембра 2026. године Полицијској станици Мркоњић Град, пријављено је да је лице Ј.Д. из Мркоњић Града неовлаштено снимало друго лице.
Поступајући по наведеној пријави утврђено је да су наводи пријаве тачни, те да је лице Ј.Д. вршио неовлаштено снимање другог лица.
О догађају обавiјештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука под чијим надзором се предузимају све даље мјере и радње.
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