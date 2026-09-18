Гонореја и сифилис све чешћи, љекарка упозорава на раст броја обољелих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У једном клиничком болничком центру посљедњих година биљежи се пораст броја случајева сифилиса и гонореје, полно преносивих болести које су се донедавно сматрале ријеткима. Повећану инциденцију потврдила је доценткиња Дубравка Вуковић, предстојница Клинике за кожне и полне болести.
Као један од могућих узрока, докторица Вуковић наводи промјене у полном понашању, које су дјелимично потакнуте увођењем профилактичких терапија за превенцију ХИВ-а. Ријеч је о методама ПрЕП и ПЕП које се користе код ризичних група.
„Један од могућих утицаја на повећану инциденцију посљедњих година јесте поновно слободније полно понашање, чему су допринијеле и профилактичке терапије“, казала је Вуковић.
Истакла је да су људи постали опуштенији откако је ХИВ, захваљујући модерном лијечењу, постао хронична болест.
„Када су колеге инфектолози стабилизовали лијечење ХИВ-а и претворили га у хроничну болест, људи су се поновно опустили. Зато сада видимо пораст неких практично заборављених полно преносивих болести“, појаснила је.
На број полно преносивих инфекција значајно утиче и чињеница да је ријеч о великом туристичком средишту. Вуковић је упоредила податке с другим градовима у земљи.
„Недавно сам била на скупу с колегама из Осијека и они кажу да у својим амбулантама готово уопште не виђају полно преносиве болести. Ми смо као туристички град сигурно предводници, можда у негативном смислу, када говоримо о тим инфекцијама“, одговорила је.
Додатни проблем, каже, представља све већа отпорност узрочника сифилиса на антибиотике. Болест се стандардно лијечи пеницилином, али докторица Вуковић упозорава да постоји реална могућност да се у будућности остане без ефикасних терапијских опција.
Гонореја је полно преносива инфекција коју узрокује бактерија "Neisseria gonorrhoeae". Најчешће се преноси незаштићеним вагиналним, аналним или оралним полним односом, а може захватити полне органе, ректум и грло. Симптоми могу укључивати бол или пецкање при мокрењу, исцједак те болове у подручју карлице, али инфекција често пролази без симптома.
Ако се не лијечи, може довести до озбиљних компликација, међу којима су упалне болести карлице и неплодност. Гонореја се лијечи антибиотицима, али све већа отпорност бактерије на њих представља глобални здравствени проблем.
Сифилис је бактеријска полно преносива инфекција коју узрокује "Treponema pallidum". Болест пролази кроз неколико стадијума, а први знак често је безболна раница на мјесту уласка бактерије у организам. Касније се могу појавити осип, повишена температура и други симптоми, након чега инфекција може годинама бити без видљивих знакова.
Без лијечења сифилис може након више година озбиљно оштетити нервни систем, срце и друге органе. Стандардно се лијечи пеницилином, а рано откривање и лијечење у правилу спречавају касне компликације, пише Индекс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
45
18
35
18
18
18
18
Тренутно на програму