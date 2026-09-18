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Гонореја и сифилис све чешћи, љекарка упозорава на раст броја обољелих

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18.09.2026 15:12

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Фото: Pexel/ cottonbro studio

У једном клиничком болничком центру посљедњих година биљежи се пораст броја случајева сифилиса и гонореје, полно преносивих болести које су се донедавно сматрале ријеткима. Повећану инциденцију потврдила је доценткиња Дубравка Вуковић, предстојница Клинике за кожне и полне болести.

Као један од могућих узрока, докторица Вуковић наводи промјене у полном понашању, које су дјелимично потакнуте увођењем профилактичких терапија за превенцију ХИВ-а. Ријеч је о методама ПрЕП и ПЕП које се користе код ризичних група.

„Један од могућих утицаја на повећану инциденцију посљедњих година јесте поновно слободније полно понашање, чему су допринијеле и профилактичке терапије“, казала је Вуковић.

Истакла је да су људи постали опуштенији откако је ХИВ, захваљујући модерном лијечењу, постао хронична болест.

„Када су колеге инфектолози стабилизовали лијечење ХИВ-а и претворили га у хроничну болест, људи су се поновно опустили. Зато сада видимо пораст неких практично заборављених полно преносивих болести“, појаснила је.

Улога туризма

На број полно преносивих инфекција значајно утиче и чињеница да је ријеч о великом туристичком средишту. Вуковић је упоредила податке с другим градовима у земљи.

„Недавно сам била на скупу с колегама из Осијека и они кажу да у својим амбулантама готово уопште не виђају полно преносиве болести. Ми смо као туристички град сигурно предводници, можда у негативном смислу, када говоримо о тим инфекцијама“, одговорила је.

Додатни проблем, каже, представља све већа отпорност узрочника сифилиса на антибиотике. Болест се стандардно лијечи пеницилином, али докторица Вуковић упозорава да постоји реална могућност да се у будућности остане без ефикасних терапијских опција.

Шта су гонореја и сифилис?

Гонореја је полно преносива инфекција коју узрокује бактерија "Neisseria gonorrhoeae". Најчешће се преноси незаштићеним вагиналним, аналним или оралним полним односом, а може захватити полне органе, ректум и грло. Симптоми могу укључивати бол или пецкање при мокрењу, исцједак те болове у подручју карлице, али инфекција често пролази без симптома.

Ако се не лијечи, може довести до озбиљних компликација, међу којима су упалне болести карлице и неплодност. Гонореја се лијечи антибиотицима, али све већа отпорност бактерије на њих представља глобални здравствени проблем.

Сифилис је бактеријска полно преносива инфекција коју узрокује "Treponema pallidum". Болест пролази кроз неколико стадијума, а први знак често је безболна раница на мјесту уласка бактерије у организам. Касније се могу појавити осип, повишена температура и други симптоми, након чега инфекција може годинама бити без видљивих знакова.

Без лијечења сифилис може након више година озбиљно оштетити нервни систем, срце и друге органе. Стандардно се лијечи пеницилином, а рано откривање и лијечење у правилу спречавају касне компликације, пише Индекс

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Тагови :

Сифилис и гонореја

Гинекологија

ХИВ

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