Роналдо опет у репрезентацији Португала

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Кристијано Роналдо ће и даље носити дрес репрезентације Португала, одлука је новог селектора Жоржа Жесуса.
У односу на састав који је претходни селектор Роберто Мартинес водио на Свјетском првенству, нема много промјена.
Једина два новитета су изостанак Нелсона Семеда и позив Рафаелу Леау.
Списак Португалије:
Голмани: Диого Коста, Руи Силва, Самуел Соареш.
Одбрана: Жоао Кансело, Диого Дало, Рубен Дијаш, Томас Араухо, Ренато Виега, Гонсало Инасио, Нуно Мендеш, Нуно Таварес.
Везни ред: Жоао Палиња, Рубен Невеш, Витиња, Жоао Невеш, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш.
Напад: Франсиско Консеисао, Франсиско Тринкао, Рафаел Леао, Педро Нето, Жоао Феликс, Кристијано Роналдо, Гонзало Рамос, Фабио Силва.
Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀— Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026
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Португалију у наредном периоду очекују четири утакмице.
Та репрезентација ће 24. септембра дочекати Велс, а три дана касније гостовати Норвешкој.
Првог октобра Португалија ће играти у гостима против Данске, док је за 4. октобар заказан нови дуел са Норвешком, овог пута на домаћем терену.
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