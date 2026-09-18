Logo

Роналдо опет у репрезентацији Португала

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
18.09.2026 15:59

Коментари:

0
Роналдо опет у репрезентацији Португала
Фото: Tanjug/AP/Eric Gay

Кристијано Роналдо ће и даље носити дрес репрезентације Португала, одлука је новог селектора Жоржа Жесуса.

У односу на састав који је претходни селектор Роберто Мартинес водио на Свјетском првенству, нема много промјена.

Једина два новитета су изостанак Нелсона Семеда и позив Рафаелу Леау.

Списак Португалије:

Голмани: Диого Коста, Руи Силва, Самуел Соареш.

Одбрана: Жоао Кансело, Диого Дало, Рубен Дијаш, Томас Араухо, Ренато Виега, Гонсало Инасио, Нуно Мендеш, Нуно Таварес.

Везни ред: Жоао Палиња, Рубен Невеш, Витиња, Жоао Невеш, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш.

Напад: Франсиско Консеисао, Франсиско Тринкао, Рафаел Леао, Педро Нето, Жоао Феликс, Кристијано Роналдо, Гонзало Рамос, Фабио Силва.

Португалију у наредном периоду очекују четири утакмице.

Та репрезентација ће 24. септембра дочекати Велс, а три дана касније гостовати Норвешкој.

Првог октобра Португалија ће играти у гостима против Данске, док је за 4. октобар заказан нови дуел са Норвешком, овог пута на домаћем терену.

Подијели:

Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

Фудбал

Коментари (0)

Више из рубрике

Тадић потврдио: Враћам се у репрезентацију

Фудбал

Тадић потврдио: Враћам се у репрезентацију

8 ч

0
Звездан Терзић

Фудбал

Терзић мења Џајића?

22 ч

0
Меси подигао трофеј па се сукобио са комесаром МЛС лиге

Фудбал

Меси подигао трофеј па се сукобио са комесаром МЛС лиге

1 д

0
Клоп напао новинара: Патетично је да зарађујеш за живот на такав начин

Фудбал

Клоп напао новинара: Патетично је да зарађујеш за живот на такав начин

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

18

45

Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

18

35

Масмедиологија на Балкану: Све је исто само њега нема

18

18

Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

18

18

Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима