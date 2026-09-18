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Знак можданог или срчаног удара може да се препозна на лицу

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18.09.2026 14:30

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Главобоља је један од најчешћих здравствених проблема са којима се људи сусрећу у току живота. Може се јавити као благ осјећај нелагодности и притиска или као јак, пулсирајући бол који потпуно онеспособљава човјека за свакодневне активности.
Фото: pexels/MART PRODUCTION

Незнатне промјене на кожи лица, на које већина људи годинама гледа искључиво као на естетски проблем, могу у ствари бити драматичан сигнал упозорења који нам шаље организам.

Најновија научна истраживања са Универзитета Стенфорд откривају да се потенцијални ризик од срчаног удара и можданог удара може јасно уочити у регији око очију.

Саша Чађо

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Истраживање објављено у престижном научном часопису "Атхеросцлеросис" баца потпуно ново свјетло на повезаност између ксантелазме, жутих масних наслага или нодула на капцима и око очију, и озбиљних кардиоваскуларних обољења.

Шта су заправо жуте мрље на капцима

Ксантелазма настаје као посљедица накупљања холестерола и других масноћа у макрофагима - специјализованим ћелија људског имуног система. Иако се ове промјене у великом броју случајева јављају код особа које имају повишен ниво холестерола у крви, научници наглашавају да то није увијек правило.

На основу детаљне анализе здравствених картона чак 36.000 пацијената, са ксантелазмом и без, стручњаци са Стенфорда дошли су до шокантног сазнања: ризик од инфаркта и можданог удара био је драстично већи у групи људи са жутим наслагама на капцима.

Ризик независан од нивоа холестерола

Оно што је посебно изненадило истраживачку јавност јесте податак да је ризик од срчаних и можданих обољења код особа са ксантелазмом остао повишен чак и онда када су њихове анализе крви и нивои масноћа били потпуно уредни.

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То практично значи да ксантелазма није само пропратна посљедица високог холестерола, већ представља независан сигнал упозорења и спољашњи показатељ знатно дубљих, скривених патолошких процеса у крвним судовима.

Поред класичног инфаркта и можданог удара, значајне разлике уочене су и код такозваних "мини-удара" - транзиторних исхемијских напада - ТИА. Ризик за појаву ових краткотрајних прекида дотока крви у мозак износио је 0,6 одсто код пацијената са ксантелазмом, наспрам скромних 0,19 одсто у контролној групи.

Љекари апелују: Не игноришите промјене на лицу

Иако саме жуте мрље на лицу и капцима не узрокују директно згрушавање крви нити оштећење ткива, кардиолози и дерматолози истичу да оне морају послужити као лако уочљив симптом. Свако ко примјети овакве израслине на капцима треба одмах да се обрати љекару и обави детаљне кардиолошке прегледе.

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Ово откриће потврђује да једноставан поглед у огледало може помоћи у раној дијагностици и потенцијално спасити живот прије него што дође до фаталног кардиоваскуларног исхода.

(Блиц)

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Тагови :

здравље

организам

срчани удар

мождани удар

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