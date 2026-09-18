Тврдила да је тешко болесна: Медицинска сестра бријала главу и узела право богатство

Аутор:АТВ редакција
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Дјечија медицинска сестра Аманда Рид из Шкотске избрисана је из регистра медицинских сестара након што је три године глумила да болује од терминалне леукемије, свакодневно бријала главу и узимала лијекове за мршављење како би увјерила породицу, дјецу и здравствене раднике да је тешко болесна.
Рид је фалсификовала 16 медицинских докумената, укључујући оне са ознакама приватне болнице Спире Хоспитал Единбургх, којима је своју љекарску ординацију покушала увјерити да је “на самрти”, а током преваре је незаконито долазила и до контролисаних лијекова британског НХС-а.
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У септембру 2025. године признала је кривицу за превару Шкотске управе за пензије, од које је између априла 2021. и августа 2024. године на основу лажне тврдње да је терминално болесна добила више од 185.000 фунти, након чега ју је суд у Ливингстону осудио на двије године затвора.
СМ доноси да је током поступка наведено да је дио новца потрошила на путовање у Дубаи, док је Рид тврдила да пати од Минхаузеновог синдрома и да њен мотив није била финансијска корист, али у социјалном извјештају стоји да таква дијагноза није могла бити независно потврђена.
Комисија британског Савјета за медицинске сестре и бабице (НМЦ), којом је предсједавао Џон Милар, закључила је да није показала разумијевање тежине својих поступака нити кајање, оцијенивши њену превару као “дуготрајну, намјерну и унапријед смишљену”, уз криминалну превару и финансијску корист, преноси СМ.
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Иако није пронађен доказ да је својим понашањем директно угрозила пацијенте, комисија је закључила да образац непоштеног понашања према здравственим службама, институцијама и члановима породице током три године указује на озбиљне проблеме који би, уколико би се поновили у клиничком окружењу, могли представљати ризик за пацијенте.
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