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Бањалучанка на аутомобилу оставила поруку коју сви треба виде

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18.09.2026 13:25

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Паркинг Бањалука
Фото: АТВ

Много пута чули смо да је нечији аутомобил оштећен на паркингу, а да се починилац удаљио са мјеста и није сачекао власника.

Једна Бањалучанка, међутим, поступила потпуно супротно и возачу оставила поруку коју треба сви да прочитају.

Наиме, излазећи из своје зграде, један Бањалучанин на вјетробранском стаклу паркираног аутомобила затекао је поруку коју одавно није видио.

Бањалучанка оставила поруку на ауту
Бањалучанка оставила поруку на ауту
БЛ Портал

На аутомобилу су, наиме, били видљиви трагови "блиског сусрета" са другим возилом, али је савјесни возач који га је оштетио оставио и цедуљу, пише "БЛ Портал".

На њој је стајала једноставна порука:

"Ја сам Вас огребала. Нисам ништа брисала. Видите, ако буде оштећења, јавите".

Уз ове ријечи, стајало је и име и уредно написан број телефона. Без тражења изговора, без покушаја да се сакрије под окриљем јутарње гужве или с надом да "нико није видио", непозната жена учинила је нешто што би требало да буде норма, а постало је права ријеткост - преузела је одговорност за своју грешку.

Лекција о поштењу и кућном васпитању

Овај гест, ма колико дјеловао ситно, има огромну тежину, каже наш читалац, напомињући да ово говори о кућном васпитању и емпатији који не зависе од тога да ли нас неко посматра.

"Лим ће се исполирати, а огреботина санирати и заборавити. Међутим, осјећај да живимо у граду у којем још има поштених људи остаје заувијек", поручује читалац "БЛ портала".

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Тагови :

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Бањалука

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