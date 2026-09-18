Од Добоја до НБА шампиона: Кошаркашки пут Огњена Кузмића

Аутор:АТВ редакција
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Пут од кошаркашких терена у Републици Српској до највећих свјетских спортских позорница тема је десете епизоде подкаста „Back to Srpska са Сашом Чађо“, у којој је гост био један од најуспјешнијих кошаркаша који су потекли из ових крајева Огњен Кузмић.
Рођен у Добоју 1990. године, Кузмић је кошаркашки пут започео у бањалучком Борцу, а потом преко клубова у Финској и Шпанији стигао до НБА лиге. Године 2012. изабран је као 52. пик на НБА драфту од стране Голден Стејт Вориорса, за које је наступао од 2013. до 2015. године.
Највећи тренутак његове НБА каријере догодио се 2015. године, када је са Голден Стејтом освојио НБА шампионски прстен. Тиме је започела листа трофеја која ће у наредним годинама постати један од најупечатљивијих сегмената његове каријере.
Након НБА епизоде, Кузмић је играо за Панатинаикос, а потом и Црвену звезду, са којом је у сезони 2016/17 освојио регионалну АБА лигу и домаће првенство и Куп. У истој сезони проглашен је и за МВП-а Евролиге за јануар 2017. године.
Услиједио је прелазак у Реал Мадрид, гдје је 2018. године освојио и титулу првака Европе, чиме је Кузмић постао један од ријетких кошаркаша који су у каријери освајали и НБА лигу и Евролигу. Са Реалом је освојио и првенство Шпаније у сезони 2017/18.
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Његова богата колекција трофеја није се ту завршила. Са Црвеном звездом је током каријере освојио три титуле АБА лиге, четири првенства Србије и четири Купа Радивоја Кораћа, док је са Панатинаикосом освојио и Куп Грчке.
Кузмић је био и репрезентативац Србије, са којом је 2017. године освојио сребрну медаљу на Европском првенству.
Ипак, десета епизода подкаста није усмјерена само на бројке, медаље и трофеје.
У разговору са Сашом Чађо, Кузмић говори о путу који га је одвео од Републике Српске до НБА лиге и највећих европских клубова, о животу далеко од куће, искуствима која је стекао током година проведених у иностранству, али и о односу према мјесту из којег је потекао.
Пројекат „Назад у Српску“ управо кроз приче успјешних људи из различитих области настоји да отвори питање повратка, везе са родним крајем и могућности да се искуство стечено ван Републике Српске поново стави у функцију живота и рада код куће.
Прича Огњена Кузмића посебно је занимљива јер је његов професионални пут обухватио све највише нивое кошарке од локалних клубова, преко европских великана, до НБА шампионата и репрезентативних успјеха.
Од Добоја до Сан Франциска, Мадрида и Београда, а затим поново до Републике Српске и Добоја разговор са Кузмићем доноси причу о великој спортској каријери, али и о томе шта остаје када се заврше сезоне, утакмице и путовања.
Десета епизода подкаста „Back to Srpska са Сашом Чађо“ доступна је на YouTube каналу подкаста, преносе Лакташи.инфо.
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