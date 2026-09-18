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Аустрија олакшала процедуру: Потврда за вожњу док траје замјена бх. дозволе

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18.09.2026 13:31

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Аустрија олакшала процедуру: Потврда за вожњу док траје замјена бх. дозволе

Возачи који мијењају дозволу издату у Босни и Херцеговини за аустријску од 1. септембра 2026. године могу наставити да возе у Аустрији и након што оригинални документ предају надлежном органу. За то им је потребна службена потврда издата током поступка замјене.

Ова промјена рјешава проблем који је настајао када би возач предао страну дозволу ради провјере, а затим током поступка остао без документа којим може да докаже право на управљање возилом. Како појашњава аустријски ауто-клуб АРБӦ, надлежни орган сада може издати потврду с којом је дозвољено возити док траје замјена.

С потврдом се смију возити возила оних категорија које су уписане у преданој страној дозволити, под условом да је та дозвола призната у Аустрији. Важно је напоменути да потврда не служи као документ за вожњу у другим државама.

Ограничен рок важења

За возаче из БиХ посебно је важан рок: потврда може да важи најдуже до истека шест мјесеци од пријаве пребивалишта у Аустрији. Тих шест мјесеци не почиње да тече од дана предаје захтјева за замјену дозволе. Ако поступак потраје дуже, сама потврда не продужава право на вожњу након истека тог рока.

Приликом предаје бх. возачке дозволе возач треба да затражи службену потврду и провјери до којег датума му она омогућава вожњу. Сама чињеница да је захтјев за замјену поднесен није исто што и посједовање ове потврде, преноси ГПМаљевац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Возачка дозвола

Босна и Херцеговина

Документи

замјена

Аустрија

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