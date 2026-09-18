Обућа у овој боји биће прави јесењи хит: Заборавите на црне ципеле

Аутор:АТВ редакција
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Црна обућа годинама важи за најсигурнији избор јер се лако комбинује, али ове јесени њено мјесто све више заузима чоколадно смеђа.
Топле нијансе смеђе, од карамеле и коњака до кестена, еспреса и тамне чоколаде, комбинацијама дају елегантнији и софистициранији изглед.
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Посебна предност чоколадно смеђе обуће је што се одлично слаже са комадима које већ имамо у ормару, па није потребно мијењати цијелу гардеробу.
Крем, беж и бијела у комбинацији са смеђом стварају елегантан изглед, док се за упечатљивије јесење комбинације могу бирати бордо, теракота и боја рђе.
Чоколадно смеђа одлично изгледа и уз плави тексас, свијетлоплаве кошуље и њежне ружичасте тонове.
Старо правило да се смеђа и црна не комбинују више не важи, па се тамносмеђе чизме без проблема могу носити уз црне панталоне, сукње или капуте.
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Осим што изгледа елегантно и „скупо“, смеђа обућа је практична за јесење дане и захвалнија за одржавање од свијетлих модела.
(ГласСрпске)
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