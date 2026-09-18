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Обућа у овој боји биће прави јесењи хит: Заборавите на црне ципеле

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18.09.2026 13:41

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Ципеле бродарице
Фото: RENDAN CATIPAY/Pexels

Црна обућа годинама важи за најсигурнији избор јер се лако комбинује, али ове јесени њено мјесто све више заузима чоколадно смеђа.

Топле нијансе смеђе, од карамеле и коњака до кестена, еспреса и тамне чоколаде, комбинацијама дају елегантнији и софистициранији изглед.

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Посебна предност чоколадно смеђе обуће је што се одлично слаже са комадима које већ имамо у ормару, па није потребно мијењати цијелу гардеробу.

Крем, беж и бијела у комбинацији са смеђом стварају елегантан изглед, док се за упечатљивије јесење комбинације могу бирати бордо, теракота и боја рђе.

Чоколадно смеђа одлично изгледа и уз плави тексас, свијетлоплаве кошуље и њежне ружичасте тонове.

Старо правило да се смеђа и црна не комбинују више не важи, па се тамносмеђе чизме без проблема могу носити уз црне панталоне, сукње или капуте.

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Осим што изгледа елегантно и „скупо“, смеђа обућа је практична за јесење дане и захвалнија за одржавање од свијетлих модела.

(ГласСрпске)

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Тагови :

обућа

мода

Јесен

тренд

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